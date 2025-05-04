Азербайджан вкладывает инвестиции в Китай и в монархии Персидского залива

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на выкладку в специализированном международном издании «Суверенные Фонды Благосостояния» (SWF).

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ или ГНФАР ) настроен размещать часть своих активов в цифровую инфраструктуру, в частности в центры обработки данных, а также в транспортный сектор и ВИЭ . Речь идет о сфер ах , которые менее чувствительны к всплескам в мировой экономике .

По его словам, с момента основания Фонда в декабре 1999 года и первого капитала в $271 млн от прибыльной нефти Азербайджана и до апреля 2025 года, когда активы достигли $63 млрд, «SOFAZ твердо привержен росту национального богатства, поддержке фискальной стабильности и содействию более устойчивой и диверсифицированной экономике страны».

Зейналов сообщил, что с момента создания Фонда его инвестиционный доход составил $15 млрд, а более $135 млрд было перечислено в виде трансфертов в госбюджет Азербайджана.

Касаясь диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР, один из его директоров отметил, что рост к апрелю 2025 года активов в золоте до 26% инвестиционного портфеля Фонда ($16,1 млрд) служит укреплению золотых резервов Азербайджана в рамках широкой стратегии управления активами.

«В последние годы ГНФАР ускорил усилия по диверсификации инвестиционного портфеля, вложил инвестиции в активы в Китае, в странах Персидского залива, внедрил принципы ESG в инвестиционные решения. Есть диверсифицированная «смесь» валютных активов», — отметил Зейналов.

В целом, в настоящее время 20% портфеля ГНФАР — в прямых активах, а 80% представляют собой инвестиции через частные фонды недвижимости, хедж-фонды, схемы «соинвестирование» и «упор в этом плане вместе с ведущими мировыми менеджерами активов (GIP, EQT и Brookfield) делается на логистику, недвижимость, центры обработки данных».

«Также мы стали вкладывать капитал в инфраструктуру, энергетический переход, логистику, цифровизацию и намерены углубить наше присутствие в этих реальных активах, которые, как правило, менее чувствительны к всплескам в экономиках в мире», — отметил директор ГНФАР.

Отметим, что созданный в декабре 1999 года ГНФАР аккумулирует доходы государства от реализации международных нефтегазовых контрактов.