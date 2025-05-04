USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Азербайджан вкладывает инвестиции в Китай и в монархии Персидского залива

Ламия Исаева, собкор
4 мая 2025, 22:43 1104

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ или ГНФАР) настроен размещать часть своих активов в цифровую инфраструктуру, в частности в центры обработки данных, а также в транспортный сектор и ВИЭ. Речь идет о сферах, которые менее чувствительны к всплескам в мировой экономике.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на выкладку в специализированном международном издании «Суверенные Фонды Благосостояния» (SWF).

SWF опубликовало беседу с главным инвестиционным директором ГНФАР Фархадом Зейналовым.

Фархад Зейналов

По его словам, с момента основания Фонда в декабре 1999 года и первого капитала в $271 млн от прибыльной нефти Азербайджана и до апреля 2025 года, когда активы достигли $63 млрд, «SOFAZ твердо привержен росту национального богатства, поддержке фискальной стабильности и содействию более устойчивой и диверсифицированной экономике страны».

Зейналов сообщил, что с момента создания Фонда его инвестиционный доход составил $15 млрд, а более $135 млрд было перечислено в виде трансфертов в госбюджет Азербайджана.

Касаясь диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР, один из его директоров отметил, что рост к апрелю 2025 года активов в золоте до 26% инвестиционного портфеля Фонда ($16,1 млрд) служит укреплению золотых резервов Азербайджана в рамках широкой стратегии управления активами.

«В последние годы ГНФАР ускорил усилия по диверсификации инвестиционного портфеля, вложил инвестиции в активы в Китае, в странах Персидского залива, внедрил принципы ESG в инвестиционные решения. Есть диверсифицированная «смесь» валютных активов», — отметил Зейналов.

В целом, в настоящее время 20% портфеля ГНФАР — в прямых активах, а 80% представляют собой инвестиции через частные фонды недвижимости, хедж-фонды, схемы «соинвестирование» и «упор в этом плане вместе с ведущими мировыми менеджерами активов (GIP, EQT и Brookfield) делается на логистику, недвижимость, центры обработки данных».

«Также мы стали вкладывать капитал в инфраструктуру, энергетический переход, логистику, цифровизацию и намерены углубить наше присутствие в этих реальных активах, которые, как правило, менее чувствительны к всплескам в экономиках в мире», — отметил директор ГНФАР.

Отметим, что созданный в декабре 1999 года ГНФАР аккумулирует доходы государства от реализации международных нефтегазовых контрактов.

Удар по Бен-Гуриону: армия Израиля назвала причину неудачного перехвата ракеты хуситов
Удар по Бен-Гуриону: армия Израиля назвала причину неудачного перехвата ракеты хуситов добавлено новое видео; обновлено 23:48
4 мая 2025, 23:48 6696
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
4 мая 2025, 23:34 1067
Если Трамп устанет от Путина…
Если Трамп устанет от Путина… главная тема
4 мая 2025, 22:31 1596
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России наш обзор
4 мая 2025, 16:56 8914
18 медалей Азербайджана на Кубке Европы
18 медалей Азербайджана на Кубке Европы 354 дзюдоиста приехали в Губу; фото, видео
4 мая 2025, 22:52 599
Азербайджан вкладывает инвестиции в Китай и в монархии Персидского залива
Азербайджан вкладывает инвестиции в Китай и в монархии Персидского залива
4 мая 2025, 22:43 1105
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений все еще актуально
4 мая 2025, 15:17 12220
Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов?
Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов? главный вопрос
4 мая 2025, 21:02 3623
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля все еще актуально
4 мая 2025, 15:55 7298
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии фото; обновлено 21:12
4 мая 2025, 21:12 3413
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать?
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать? наш обзор
4 мая 2025, 19:18 6265

ЭТО ВАЖНО

Удар по Бен-Гуриону: армия Израиля назвала причину неудачного перехвата ракеты хуситов
Удар по Бен-Гуриону: армия Израиля назвала причину неудачного перехвата ракеты хуситов добавлено новое видео; обновлено 23:48
4 мая 2025, 23:48 6696
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
4 мая 2025, 23:34 1067
Если Трамп устанет от Путина…
Если Трамп устанет от Путина… главная тема
4 мая 2025, 22:31 1596
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России наш обзор
4 мая 2025, 16:56 8914
18 медалей Азербайджана на Кубке Европы
18 медалей Азербайджана на Кубке Европы 354 дзюдоиста приехали в Губу; фото, видео
4 мая 2025, 22:52 599
Азербайджан вкладывает инвестиции в Китай и в монархии Персидского залива
Азербайджан вкладывает инвестиции в Китай и в монархии Персидского залива
4 мая 2025, 22:43 1105
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений все еще актуально
4 мая 2025, 15:17 12220
Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов?
Почему мощная ПВО Израиля пропустила ракету хуситов? главный вопрос
4 мая 2025, 21:02 3623
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля
Нападение на лидера турецкой оппозиции: заявления властей и Озгюра Озеля все еще актуально
4 мая 2025, 15:55 7298
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии
Самир Шарифов встретился в Дамаске с президентом Сирии фото; обновлено 21:12
4 мая 2025, 21:12 3413
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать?
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать? наш обзор
4 мая 2025, 19:18 6265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться