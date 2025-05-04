Некоторые страны Евросоюза запретили пролет самолета Фицо в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) запрещают пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он отправится на празднование 80-летия Победы. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Это неприятно. Если вы хотите пролететь через территорию Европейского союза куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте то, о чем я говорю, где мы оказались с точки зрения международных отношений», — сказал Фицо.

Премьер Словакии не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Фицо еще раз подтвердил, что 9 мая будет в Москве. Вместе с ним в состав делегации войдут двое студентов.