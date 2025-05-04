18 медалей Азербайджана на Кубке Европы

В соревнованиях, которые проходили в местном Олимпийском спорткомплексе, команда Азербайджана завоевала 18 медалей (3 золота, 6 серебряных наград и 9 бронзовых) и среди 12 сборных заняла в общекомандном зачете 2-е место, уступив только России.

Азербайджан в третий раз проводил юношеский Кубок Европы. Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу в своем выступлении на церемонии открытия отметил, что у нашей страны есть большой опыт в проведении международных соревнований по дзюдо.

«Проведение Кубка Европы стало уже традиционным, - говорит он. - В предыдущие два года турнир проходил в Гейгеле, а на этот раз в другом регионе - в Губе. Главная цель - повышение опыта участия в международных соревнованиях у наших юных дзюдоистов и развитие массовости в дзюдо в регионах страны».

В церемонии открытия Кубка Европы также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, спортивный комиссар Европейского союза дзюдо Альберт Гмайнер и другие официальные лица.

Всего в Кубке Европы участвовали 354 дзюдоиста и дзюдоисток. Азербайджан представляли 100 спортсменов и 41 спортсменка.