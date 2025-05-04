18 медалей Азербайджана на Кубке Европы

В Губе прошел Кубок Европы по дзюдо среди юношей.
В соревнованиях, которые проходили в местном Олимпийском спорткомплексе, команда Азербайджана завоевала 18 медалей (3 золота, 6 серебряных наград и 9 бронзовых) и среди 12 сборных заняла в общекомандном зачете 2-е место, уступив только России.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анар Гулиев (50 кг), Зейд Алескеров (60 кг) и Нурана Гаджизаде (48 кг).
Серебро завоевали Расул Ализаде (55 кг), Фахри Сахибзаде (66 кг), Лейла Алекперова (48 кг), Саид Шарифов (73 кг), Амин Мехтиев (81 кг) и Саид Гусейнов (90 кг).
Бронзовых наград удостоились Ибрагим Талыбов (50 кг), Рза Халили (50 кг), Ройал Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов (66 кг), Хадиджа Абдуллаева (44 кг), Айсун Мамедо (52 кг), Магомед Агакишиев (73 кг), Сюбхан Ахундов (свыше 90 кг) и Тунар Фарзалиев (свыше 90 кг).
Азербайджан в третий раз проводил юношеский Кубок Европы. Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу в своем выступлении на церемонии открытия отметил, что у нашей страны есть большой опыт в проведении международных соревнований по дзюдо.
«Проведение Кубка Европы стало уже традиционным, - говорит он. - В предыдущие два года турнир проходил в Гейгеле, а на этот раз в другом регионе - в Губе. Главная цель - повышение опыта участия в международных соревнованиях у наших юных дзюдоистов и развитие массовости в дзюдо в регионах страны».
В церемонии открытия Кубка Европы также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, спортивный комиссар Европейского союза дзюдо Альберт Гмайнер и другие официальные лица.
Всего в Кубке Европы участвовали 354 дзюдоиста и дзюдоисток. Азербайджан представляли 100 спортсменов и 41 спортсменка.