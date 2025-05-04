В Москве взрыв в многоквартирном доме: есть жертвы

На девятом этаже жилого дома в Москве произошел взрыв, сообщили оперативные службы ТАСС. После взрыва начался пожар. Погибли два человека.

В оперативных службах добавили, что между восьмым и девятым этажами произошло обрушение. Из подъезда, в одной из квартир которого произошел взрыв, эвакуируют жителей. Позже оперативные службы сообщили, что спасатели проводят эвакуацию жителей всего дома.

МЧС России сообщило, что пожарные тушат возгорание и устанавливают его источник. О взрыве в публикации ведомства не сказано.

Следственный комитет подтвердил информацию о взрыве. Организована доследственная проверка.