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В Москве взрыв в многоквартирном доме: есть жертвы

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4 мая 2025, 22:55 1493

На девятом этаже жилого дома в Москве произошел взрыв, сообщили оперативные службы ТАСС. После взрыва начался пожар. Погибли два человека.

В оперативных службах добавили, что между восьмым и девятым этажами произошло обрушение. Из подъезда, в одной из квартир которого произошел взрыв, эвакуируют жителей. Позже оперативные службы сообщили, что спасатели проводят эвакуацию жителей всего дома.

МЧС России сообщило, что пожарные тушат возгорание и устанавливают его источник. О взрыве в публикации ведомства не сказано.

Следственный комитет подтвердил информацию о взрыве. Организована доследственная проверка.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о двух пострадавших. По сведениям телеграм-каналов, пострадали 15 человек, двое погибли.

Есть угроза полного обрушения подъезда. Утверждается, что в подъезде заблокированы люди. Предварительной причиной взрыва называется взрыв газа.

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