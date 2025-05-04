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«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?

по горячим следам
Анна Жданова, спецкор по странам Восточной Европы
4 мая 2025, 22:59 1627

Как уже сообщал haqqin.azна президентских выборах в Румынии лидирует глава ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. По данным экзитпола, у него 33,1% голосов. За ним следуют Крин Антонеску, представляющий правящую коалицию из трех партий (22,9%), и мэр Бухареста Никушор Дан (20,9%).

По прогнозам, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Поэтому 18 мая может состояться второй тур выборов. По результатам экзитполов, во втором туре Симион может столкнуться с Антонеску - одним из самых влиятельных политических лидеров Румынии, который в 2012 году исполнял обязанности президента.

Жители Румынии в первое воскресенье мая отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать за президента. Это уже вторые выборы за период чуть менее полугода – состоявшийся на рубеже минувшей осени и зимы первый тур был отменен. Многих пугает неизбежный успех откровенно правого кандидата. Джордже Симион, которому запрещен въезд в соседнюю Молдову и Украину, выходит во второй тур. Вопрос в том, кто будет его соперником.

Симеон открыто заявил, что он - трампист. Но в этот раз дистанцировался от Путина

Скандальный итог первой попытки выборов румынского президента в конце 2024 года сделал мировой знаменитостью одиозного политика Кэлина Джорджеску, которого другие электоральные конкуренты даже не воспринимали всерьез, считая почти маргиналом.

Однако не вполне безобидные чудачества этого кандидата вызвали нешуточные страсти в соцсетях и принесли ему миллионы голосов избирателей.

В итоге оба претендента остались без президентского кресла, поскольку Конституционный суд Румынии, изначально признавший первый тур состоявшимся, спустя несколько дней отменил его результат. Тогдашний президент страны Клаус Йоханнис предал гласности разведданные о предполагаемом участии российских доноров в финансировании Джорджеску.

Протесты в поддержку Джорджеску стали регулярными с декабря прошлого года, и их главным вдохновителем и организатором выступал Джордже Симион, председатель партии AUR («золото» по-румынски, расшифровывается – Альянс за объединение румын). В 2022 году Кэлин Джорджеску вынужден был покинуть ряды этой партии из-за провокационных высказываний, касавшихся, в том числе, Украины. Одновременно следует отметить: украинскими властями, а также властями Молдовы объявлен запрет на въезд Симиону. Кишинев мотивировал свое решение позицией политика по отношению к государственности республики – он ее просто не признает.

38-летний Симион не прекратил протесты против действующей власти и в поддержку Джорджеску, на которых тот, правда, появляться перестал, мотивируя свое отсутствие отстраненностью от других кандидатов

В ходе прошлой осенне-зимней избирательной кампании румынский премьер Марчел Чолаку добился от Киева публикации документа, в котором лидера AUR уличают в «дискредитации Украины на международной арене заявлениями, продвигающими унионистские идеологии, ставящие под сомнение законность государственных границ страны». Тогда же Чолаку указал, что, вопреки разоблачительным речам оппонентов, «Симион – не шпион и не контактировал с российской разведкой», а эскалация обвинений в предвыборный период может способствовать росту его популярности.

Однако на тот момент симпатии не согласных с румынскими властями избирателей сконцентрировались не на нем, а на Кэлине Джорджеску, и Джорже Симиону с 13,86% досталось в первом туре только четвертое место. До марта текущего года, пока Джорджеску не получил отказ от Центрального избирательного бюро Румынии вновь зарегистрировать его кандидатуру на президентских выборах, Симион держался почтительной позиции своего рода апостола при политическом патриархе или «пророке из TikTok», как прозвали экстравагантного политика в румынском обществе.

Ну а далее лидер AUR подал заявку на участие в президентской гонке и фактически занял нишу своего старшего товарища. 38-летний Симион не прекратил протесты против действующей власти и в поддержку Джорджеску, на которых тот, правда, появляться перестал, мотивируя свое отсутствие отстраненностью от других кандидатов.

Крина Антонеску поддерживает проевропейский блок, состоящий из социал-демократов, правоцентристов консервативной Национал-либеральной партии и партии венгерского национального меньшинства

В ходе электорального периода ультраправый кандидат в президенты смягчил риторику относительно ЕС и Украины, а также дал понять, что Румыния, будучи важным членом НАТО на передовой восточного фланга, всецело поддерживает союзников. Более того, Симион выступает как убежденный сторонник американского президента Дональда Трампа.

«Мы являемся естественными союзниками Республиканской партии США и идеологически почти идеально совпадаем с движением MAGA», - заявил кандидат в президенты.

Дополним картину еще одной занятной деталью. Проамериканский Симион обещал избирателям, что после победы на выборах пригласит Кэлина Джорджеску, названного в румынских СМИ пророссийским деятелем, на высокую должность в госаппарате. Речь может идти даже о выдвижении на пост премьер-министра.

Президент Румынии избирается на 5 лет. Если ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов в первом туре, проводится второй тур.

В существующем контексте шансы Никушора Дана во втором туре, несмотря на третью позицию, выглядят более реальными

Как и предполагали аналитики, среди 10 кандидатов в президенты конкуренцию лидеру гонки во втором туре составят два политика – Крин Антонеску и Никушор Дан.

Крина Антонеску поддерживает проевропейский блок, состоящий из социал-демократов, правоцентристов консервативной Национал-либеральной партии и партии венгерского национального меньшинства.

65-летний Антонеску – известная фигура на политическом поле. До перерыва в карьере он был спикером Сената и традиционно выступал от имени национал-либералов. Его главным минусом является как раз принадлежность системе и сам факт выдвижения от руководящего большинства вкупе с правительством, к которому в Румынии накопилось столько претензий, что избиратели в прошлом году готовы были голосовать за непредсказуемого радикала, чтобы не допустить к кормилу власти ее же представителя.

В существующем контексте шансы Никушора Дана во втором туре, несмотря на третью позицию, выглядят более реальными. С одной стороны, он выступает как внесистемный кандидат, но при заявленной независимости пользуется поддержкой партии Елены Ласкони «Союз спасения Румынии». Дан демонстрирует правоцентристские позиции с разумной долей консерватизма, а стало быть, вполне может получить часть голосов правого сектора и других противников правящих сил.

С другой стороны, будучи действующим мэром румынской столицы, Никушор Дан начисто лишен любых признаков политического маргинала и всецело демонстрирует государственную легитимность. Более того, градоначальник Бухареста подчеркивает важность европейского курса и союзничества с НАТО и США. В совокупности его программа, по мнению большинства экспертов и аналитиков, делает Дана главным претендентом на победу во втором туре выборов.

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