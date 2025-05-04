Трамп не исключает новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности своей поддержки законопроекта в Конгрессе США о введении санкций в отношении России, если Москва откажется от предложений Вашингтона по достижению мира в Украине.

«Это зависит от того, будет ли Россия демонстрировать поведение, направленное на достижение мира... Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку», — заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

В начале апреля группа сенаторов Конгресса США от обеих партий представила законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров в случае, если она откажется от предложенных Вашингтоном идей по миру в Украине. В предложении были указаны импортные пошлины в размере 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект внесен сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут).