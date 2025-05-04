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Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету

4 мая 2025, 23:34 1078

Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде, выступая в воскресенье, 4 мая, по национальному телевидению, заявил, что американские военные базы и союзники США на Ближнем Востоке станут «законной целью» для ударов по ним, если «Тегерану будет навязана война».

«Иран не станет начинать какую-либо войну, но если исламская республика подвергнется нападению или против нее будет совершена агрессия, мы ответим силой», - подчеркнул министр в эфире телеканала IRIB.

«Мы не враги нашим соседям, и они наши братья, но американские базы на их территории станут нашими целями. Мы нанесем удары по их базам, и мы не будем колебаться и будем действовать без всяких ограничений», – заявил Насирзаде.

В вечернем эфире также была показана новая разработка оборонной промышленности Ирана – ракета Qassem Basir c дальностью полета более 1 200 км. Насирзаде заявил, что новая ракета оснащена твердотопливным двигателем, она способна «обходить» многие системы ПВО, в том числе американские системы THAAD, Patriot и израильские системы ПВО.

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