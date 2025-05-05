Покупатели разгромили магазин во время распродажи

В дагестанском Кизляре владельцы магазина решили устроить акцию, продавая весь товар — кроссовки, спортивные костюмы и другое — за 99 рублей. Это вызвало большой ажиотаж, в итоге магазин разгромили, пишет «Лента.ру».

«По словам продавцов, те, кто сумел попасть внутрь, начали выносить буквально все: кроссовки, другие товары и даже дверь от холодильника с напитками», — говорится в сообщении. В итоге все пришлось отдать бесплатно.

Никто не пострадал, хотя были моменты, когда посетители могли получить травмы. При этом владельцы магазина утверждают, что продолжат работать, несмотря на произошедшее.