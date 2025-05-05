Трамп: Россия хочет всю Украину...

Президента США спросили, что придется отдать самой Москве, так как есть сообщения о том, что Украине придется отказаться от части своих территорий. В ответ американский лидер заявил, что России «придется отдать» всю Украину: «Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали».

По его словам, европейские лидеры много раз просили его позвонить президенту РФ Владимиру Путину, поскольку тот не отвечает на их звонки: «Лидеры ЕС много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не брал трубку, когда звонили они». Журналистка напомнила Трампу его сообщение о том, что Путин может «водить его за нос». В ответ тот отшутился, что и она может делать то же самое.

Тогда Трампа спросили, мог ли он каким-то образом неправильно понять Путина, глава Белого дома сказал, что сможет ответить на это через месяц или через две недели: «Но могу сказать одно: его (Путина) амбиции были во многом сдержаны, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс. Потому что он никого в Европе всерьез не воспринимал - он даже не перезванивал им».