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Папамобиль Франциска отправится в Газу

01:17 399

Автомобиль Папы Римского Франциска переоборудуют в передвижной медицинский комплекс для лечения больных и раненых палестинских детей в секторе Газа. Соответствующую инициативу понтифик одобрил за несколько месяцев до своей смерти, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, речь идет о белом Mitsubishi, который переделали в папамобиль для визита Папы в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан в 2014 году.

Идея переоборудовать папамобиль в медкомплекс принадлежит руководству католической благотворительной организации Caritas.

В ноябре 2024 года представители Папы одобрили эту инициативу, пишет NYT со ссылкой на письма двух высокопоставленных чиновников Ватикана.

В папамобиле будут работать врач и медсестра, его оснастят бронированными стеклами, внутри планируется разместить инструменты для оказания базовой медицинской помощи детям, в том числе экспресс-тесты на выявление инфекций, наборы для наложения швов и шприцы, рассказал генеральный секретарь некоммерческой организации Caritas Jerusalem Антон Асфар. По его словам, переоборудование займет примерно три недели. Caritas Jerusalem, около 100 сотрудников которой оказывают помощь палестинцам, планирует в ближайшее время запросить разрешение на доставку автомобиля в Газу у Израиля.

В подразделении Минобороны Израиля COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), которое координирует поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав, не ответили на запрос NYT о возможности разрешения ввоза папамобиля.

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