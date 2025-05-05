Победитель не Трамп. И даже не Путин. Победитель – она, Людмила!

У победы всегда много отцов. Их имена становятся известными, когда рассеивается дым сражений, разосланы все «похоронки», когда на обломках устанавливают трибуны и произносят с них пафосные речи. Именно тогда отцы победы выходят из тени, примеряют лавры и улыбаются в объективы камер. А вот поражение — всегда сирота. С ним рядом никто не фотографируется, никто не зовет его на парады, никто не просит поделиться воспоминаниями… Поражение оставляют в темноте архивов, в коричневых папках с грифом «Хранить вечно», а иногда его и вовсе не признают. Как фельдмаршал Кейтель, который перед тем, как поставить подпись под актом о безоговорочной капитуляции Третьего рейха, увидел в зале представителей Франции в маршальских мундирах и воскликнул: «Как, и ЭТИМ мы тоже проиграли?!» Разумеется, французы придерживаются на сей счет другого мнения.

Но разве только они? История очень любит победителей, но, увы, терпеть не может истины. А истина в том, что на каждом пьедестале стоят не только те, кто довел эшелон войны до станции «Победа», но и успевшие заскочить в его последний вагон, когда счет трупам истинных победителей шел уже на десятки миллионов. Кто-то приходит с цветами, а кто-то — с календарем. Как, например, президент Дональд Трамп, который 2 мая сделал в своей социальной сети Truth Social такую запись: «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы. Но именно мы [США] сделали для победы во Второй мировой войне больше всех — несравнимо больше. Я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой».

В сентябре 1942-го, когда Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль дали ясно понять Сталину, что ни в этом, ни в следующем году второй фронт против Гитлера в Западной Европе открыт не будет, Соединенные Штаты организовали в Чикаго… Всемирную студенческую ассамблею. К этому моменту Красная армия уже потеряла Севастополь и весь Крым, немцы готовились к наступлению на Кавказ и захвату Баку, а к Сталинграду на всех порах рвалась Шестая армия фон Паулюса. И вот в США на эту ассамблею прилетела в составе делегации советских студентов-фронтовиков 25-летняя Герой Советского Союза Людмила Павличенко. Вот как она описывает в книге воспоминаний «Я - снайпер» свое выступление в Чикаго перед представителями политической и деловой элиты США: «Я начала с нескольких фраз о войне, которая бушует сейчас в далекой от них России, потом сделала паузу и резко повысила голос: