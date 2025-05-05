Если бы тамплиеры выбрали Трампа

Киев (Украина). Пожарные тушат горящие автомобили после ночной атаки российских беспилотников
Хан-Юнис (Палестина). Гуманитарная катастрофа в Газе
Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он предстал в образе Папы Римского
Израиль. Солдат-резервист и матери солдат призывают прекратить войну в Газе
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын осматривает танк на заводе
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