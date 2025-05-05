USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Если бы тамплиеры выбрали Трампа

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:40 432

Киев (Украина). Пожарные тушат горящие автомобили после ночной атаки российских беспилотников

Хан-Юнис (Палестина). Гуманитарная катастрофа в Газе

Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он предстал в образе Папы Римского

Израиль. Солдат-резервист и матери солдат призывают прекратить войну в Газе

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын осматривает танк на заводе

Ватикан. Тамплиеры направляется к собору Святого Петра перед конклавом по выборам следующего Папы Римского

Калининград (Россия). Прибытие поезда на железнодорожный вокзал в рамках акции «Эшелон Победы»

Если бы тамплиеры выбрали Трампа
Если бы тамплиеры выбрали Трампа объектив haqqin.az
02:40 433
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать?
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать? наш обзор
4 мая 2025, 19:18 7372
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России наш обзор
4 мая 2025, 16:56 10304
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
4 мая 2025, 13:45 4530
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
4 мая 2025, 11:40 4902
Нефть резко подешевела
Нефть резко подешевела новость дополнена
02:12 941
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии обновлено 01:45
01:45 3292
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии? по горячим следам
4 мая 2025, 22:59 3314
Трамп: Россия хочет всю Украину...
Трамп: Россия хочет всю Украину...
00:54 1899
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану обновлено 00:24
00:24 8242
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
4 мая 2025, 23:34 2862

ЭТО ВАЖНО

Если бы тамплиеры выбрали Трампа
Если бы тамплиеры выбрали Трампа объектив haqqin.az
02:40 433
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать?
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать? наш обзор
4 мая 2025, 19:18 7372
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России наш обзор
4 мая 2025, 16:56 10304
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
4 мая 2025, 13:45 4530
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
4 мая 2025, 11:40 4902
Нефть резко подешевела
Нефть резко подешевела новость дополнена
02:12 941
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии обновлено 01:45
01:45 3292
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии? по горячим следам
4 мая 2025, 22:59 3314
Трамп: Россия хочет всю Украину...
Трамп: Россия хочет всю Украину...
00:54 1899
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану обновлено 00:24
00:24 8242
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
Иран пригрозил соседям и показал «уникальную» ракету
4 мая 2025, 23:34 2862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться