УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов

Чемпион Азербайджана «Карабах» очень близок к тому, чтобы второй год подряд получить повышение от УЕФА и стартовать в Лиге чемпионов сезона 2025/2026 не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го.

Для этого нужно, чтобы нынешнюю Лигу чемпионов выиграла команда, которая уже обеспечила себе участие в главном еврокубке через свой национальный чемпионат. На этой неделе в ЛЧ определятся финалисты. Миланский «Интер» примет в ответной встрече «Барселону» (результат первой игры - 3:3), а французский «ПСЖ» сыграет дома с лондонским «Арсеналом» (1:0). «Интер», «Барса» и «ПСЖ» уже пробились в Лигу чемпионов следующего сезона. И лишь «Арсенал» пока официально не гарантировал себе место в первой четверке в Англии. За три тура до финиша «канониры» с 67 очками идут на 2-м месте, опережая занимающий 5-е место «Челси» на 4 очка. Если «Арсенал» пройдет «ПСЖ», а затем еще и выиграет в финале, но при этом умудрится растерять запас очков в Премьер-лиге и опустится ниже 4-го места, то «Карабаху» придется стартовать с 1-го квалификационного раунда. Однако вероятность триумфа лондонцев в Лиге чемпионов и одновременного провала в чемпионате Англии весьма невелика, а потому, можно сказать, что команда Гурбана Гурбанова уже одной ногой во 2-м раунде. Официально это может подтвердиться, к примеру, 7 мая, если «Арсенал» в этот день не сможет выйти в финал Лиги чемпионов.