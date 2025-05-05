USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов

Если не начудит «Арсенал»
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:25 717

Чемпион Азербайджана «Карабах» очень близок к тому, чтобы второй год подряд получить повышение от УЕФА и стартовать в Лиге чемпионов сезона 2025/2026 не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го.

Для этого нужно, чтобы нынешнюю Лигу чемпионов выиграла команда, которая уже обеспечила себе участие в главном еврокубке через свой национальный чемпионат. На этой неделе в ЛЧ определятся финалисты. Миланский «Интер» примет в ответной встрече «Барселону» (результат первой игры - 3:3), а французский «ПСЖ» сыграет дома с лондонским «Арсеналом» (1:0). «Интер», «Барса» и «ПСЖ» уже пробились в Лигу чемпионов следующего сезона. И лишь «Арсенал» пока официально не гарантировал себе место в первой четверке в Англии. За три тура до финиша «канониры» с 67 очками идут на 2-м месте, опережая занимающий 5-е место «Челси» на 4 очка. 

Если «Арсенал» пройдет «ПСЖ», а затем еще и выиграет в финале, но при этом умудрится растерять запас очков в Премьер-лиге и опустится ниже 4-го места, то «Карабаху» придется стартовать с 1-го квалификационного раунда. Однако вероятность триумфа лондонцев в Лиге чемпионов и одновременного провала в чемпионате Англии весьма невелика, а потому, можно сказать, что команда Гурбана Гурбанова уже одной ногой во 2-м раунде. Официально это может подтвердиться, к примеру, 7 мая, если «Арсенал» в этот день не сможет выйти в финал Лиги чемпионов.

Что произойдет, если Лигу чемпионов выиграет команда, уже гарантировавшая себе участие в ЛЧ сезона 2025/2026 через свой чемпионат? Как известно, победителю Лиги чемпионов место в следующем розыгрыше обеспечено независимо от позиции в национальной лиге. Но если обладатель трофея уже получил это право через чемпионат, то его место должен занять участник квалификации - чемпион с самым высоким рейтингом. В данном случае это греческий «Олимпиакос» (рейтинг - 56,500), который должен был стартовать со 2-го квалификационного раунда. Если «Арсенал» не начудит, то греки будут освобождены от квалификации и напрямую попадут в основную стадию с участием 36 команд.

Чтобы все сошлось в квалификации, где чемпионы разыграют пять путевок в основной этап, УЕФА, как и в прошлом сезоне, проведет так называемую «прямую перебалансировку». В результате два участника 1-го раунда с самым высоким рейтингом перейдут во 2-й раунд. Этими командами являются чемпион Словакии «Слован» (33,500) и «Карабах» (32).

При жеребьевке 2-го раунда, которая состоится 18 июня, «Карабах» будет «сеяным». Матчи этой стадии пройдут 22/23 и 29/30 июля. Чтобы пробиться в основной этап Лиги чемпионов, нужно будет пройти трех соперников.

Напомним, в прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл мадридский «Реал», открывший дорогу в основную стадию донецкому «Шахтеру». А «Карабах» вместе с венгерским «Ференцварошем» без борьбы поднялся из 1-го раунда во 2-й. Там агдамцы прошли «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (2:0, 5:0). В 3-м раунде был разгромлен болгарский «Лудогорец» (1:2, 7:2). Но, когда оставалось сделать последний шаг для заветного попадания в основную стадию, чемпион Азербайджана проиграл загребскому «Динамо» (0:3, 0:2) и отправился в Лигу Европы, где также выступил крайне неудачно, заняв последнее 36-е место.

УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов
УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов Если не начудит «Арсенал»
04:25 718
Если бы тамплиеры выбрали Трампа
Если бы тамплиеры выбрали Трампа объектив haqqin.az
02:40 799
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать?
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать? наш обзор
4 мая 2025, 19:18 7768
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России наш обзор
4 мая 2025, 16:56 10873
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
4 мая 2025, 13:45 4660
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
4 мая 2025, 11:40 5008
Нефть резко подешевела
Нефть резко подешевела новость дополнена
02:12 1555
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии обновлено 01:45
01:45 3591
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии? по горячим следам
4 мая 2025, 22:59 3688
Трамп: Россия хочет всю Украину...
Трамп: Россия хочет всю Украину...
00:54 2484
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану обновлено 00:24
00:24 8610

ЭТО ВАЖНО

УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов
УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов Если не начудит «Арсенал»
04:25 718
Если бы тамплиеры выбрали Трампа
Если бы тамплиеры выбрали Трампа объектив haqqin.az
02:40 799
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать?
Шокирующий удар по нефти. Чего ждать? наш обзор
4 мая 2025, 19:18 7768
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России
Морские дроны Украины стирают Черноморский флот России наш обзор
4 мая 2025, 16:56 10873
Хочешь Польшу, готовься к войне
Хочешь Польшу, готовься к войне наша корреспонденция
4 мая 2025, 13:45 4660
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев!
Чем недоволен Израиль? Ведь аш-Шараа громит палестинцев! котел под названием Ближний Восток
4 мая 2025, 11:40 5008
Нефть резко подешевела
Нефть резко подешевела новость дополнена
02:12 1555
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов в Румынии обновлено 01:45
01:45 3591
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии? по горячим следам
4 мая 2025, 22:59 3688
Трамп: Россия хочет всю Украину...
Трамп: Россия хочет всю Украину...
00:54 2484
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану
Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля. А Нетаньяху передает «четкий сигнал» Тегерану обновлено 00:24
00:24 8610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться