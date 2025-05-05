УЕФА вновь освободит «Карабах» от 1-го раунда Лиги чемпионов

Чемпион Азербайджана «Карабах» очень близок к тому, чтобы второй год подряд получить повышение от УЕФА и стартовать в Лиге чемпионов сезона 2025/2026 не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го.
Для этого нужно, чтобы нынешнюю Лигу чемпионов выиграла команда, которая уже обеспечила себе участие в главном еврокубке через свой национальный чемпионат. На этой неделе в ЛЧ определятся финалисты. Миланский «Интер» примет в ответной встрече «Барселону» (результат первой игры - 3:3), а французский «ПСЖ» сыграет дома с лондонским «Арсеналом» (1:0). «Интер», «Барса» и «ПСЖ» уже пробились в Лигу чемпионов следующего сезона. И лишь «Арсенал» пока официально не гарантировал себе место в первой четверке в Англии. За три тура до финиша «канониры» с 67 очками идут на 2-м месте, опережая занимающий 5-е место «Челси» на 4 очка.
Если «Арсенал» пройдет «ПСЖ», а затем еще и выиграет в финале, но при этом умудрится растерять запас очков в Премьер-лиге и опустится ниже 4-го места, то «Карабаху» придется стартовать с 1-го квалификационного раунда. Однако вероятность триумфа лондонцев в Лиге чемпионов и одновременного провала в чемпионате Англии весьма невелика, а потому, можно сказать, что команда Гурбана Гурбанова уже одной ногой во 2-м раунде. Официально это может подтвердиться, к примеру, 7 мая, если «Арсенал» в этот день не сможет выйти в финал Лиги чемпионов.
Что произойдет, если Лигу чемпионов выиграет команда, уже гарантировавшая себе участие в ЛЧ сезона 2025/2026 через свой чемпионат? Как известно, победителю Лиги чемпионов место в следующем розыгрыше обеспечено независимо от позиции в национальной лиге. Но если обладатель трофея уже получил это право через чемпионат, то его место должен занять участник квалификации - чемпион с самым высоким рейтингом. В данном случае это греческий «Олимпиакос» (рейтинг - 56,500), который должен был стартовать со 2-го квалификационного раунда. Если «Арсенал» не начудит, то греки будут освобождены от квалификации и напрямую попадут в основную стадию с участием 36 команд.
Чтобы все сошлось в квалификации, где чемпионы разыграют пять путевок в основной этап, УЕФА, как и в прошлом сезоне, проведет так называемую «прямую перебалансировку». В результате два участника 1-го раунда с самым высоким рейтингом перейдут во 2-й раунд. Этими командами являются чемпион Словакии «Слован» (33,500) и «Карабах» (32).
При жеребьевке 2-го раунда, которая состоится 18 июня, «Карабах» будет «сеяным». Матчи этой стадии пройдут 22/23 и 29/30 июля. Чтобы пробиться в основной этап Лиги чемпионов, нужно будет пройти трех соперников.
Напомним, в прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл мадридский «Реал», открывший дорогу в основную стадию донецкому «Шахтеру». А «Карабах» вместе с венгерским «Ференцварошем» без борьбы поднялся из 1-го раунда во 2-й. Там агдамцы прошли «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (2:0, 5:0). В 3-м раунде был разгромлен болгарский «Лудогорец» (1:2, 7:2). Но, когда оставалось сделать последний шаг для заветного попадания в основную стадию, чемпион Азербайджана проиграл загребскому «Динамо» (0:3, 0:2) и отправился в Лигу Европы, где также выступил крайне неудачно, заняв последнее 36-е место.