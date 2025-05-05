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Трамп может взять Гренландию силой

10:07 345

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией.

Об этом республиканец заявил в интервью NBC News.

По его словам, США рассматривают остров как стратегически важную территорию.

«Я этого не исключаю, не говорю, что я это сделаю, но я ничего не исключаю, не в этом случае», — ответил Трамп на вопрос журналиста о возможности применения силы при присоединении Гренландии.

Он отметил, что Вашингтону «крайне сильно нужна» Гренландия в контексте международной безопасности. Президент Соединенных Штатов добавил, что в случае перехода острова под контроль США власти обеспечат поддержку и заботу о его немногочисленном населении.

В конце марта премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг возможность перехода острова под контроль США, комментируя заявления Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. В своем сообщении в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Нильсен подчеркнул, что Гренландия останется самостоятельной.

«США не получат Гренландию. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем наше будущее. <...> Мы должны четко, ясно и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия наша», — написал премьер.

Ранее Трамп заявил, что США крайне заинтересованы в установлении контроля над Гренландией по соображениям национальной и международной безопасности. Он допустил, что этот процесс может пройти мирным путем, но не стал исключать и другие сценарии.

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