Трамп восстанавливает легендарную тюрьму

Как пояснил Трамп в социальной сети Truth Social, Америка, когда была, по его словам, «более серьёзной нацией», без колебаний изолировала самых опасных преступников, чтобы защитить общество от их влияния.

Президент США Дональд Трамп поручил правительству возобновить работу легендарной тюрьмы Алькатрас, расположенной на одноимённом острове недалеко от Сан-Франциско.

«Вот почему сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Департаментом национальной безопасности вновь открыть существенно расширенную и модернизированную тюрьму «Алькатрас» для содержания самых жестоких преступников Америки», — заявил он.

По данным AP, реализация этого решения может оказаться крайне затратной: тюрьма была закрыта ещё в 1963 году из-за высокой стоимости содержания и необходимости доставки всех ресурсов на остров по воде.

Представитель Бюро тюрем в ответ на заявление президента отметил, что ведомство «выполнит все распоряжения главы государства».

«Алькатрас» — бывшая федеральная тюрьма, действовавшая с 1934 по 1963 год. Она находилась на острове в заливе Сан-Франциско и считалась одной из самых строго охраняемых и изолированных тюрем в США. Здесь отбывали наказание такие печально известные преступники, как Аль Капоне и Роберт Страуд.

Из-за удаленного расположения и сильных течений побеги отсюда были почти невозможны. По данным ФБР, за время существования тюрьмы 36 заключённых пытались бежать — 14 попыток окончились неудачей: большинство беглецов были пойманы или погибли.

После закрытия Алькатрас превратился в популярную туристическую достопримечательность и музей.