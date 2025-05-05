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Трамп восстанавливает легендарную тюрьму

10:14 268

Президент США Дональд Трамп поручил правительству возобновить работу легендарной тюрьмы Алькатрас, расположенной на одноимённом острове недалеко от Сан-Франциско.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пояснил Трамп в социальной сети Truth Social, Америка, когда была, по его словам, «более серьёзной нацией», без колебаний изолировала самых опасных преступников, чтобы защитить общество от их влияния.

«Вот почему сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Департаментом национальной безопасности вновь открыть существенно расширенную и модернизированную тюрьму «Алькатрас» для содержания самых жестоких преступников Америки», — заявил он.

По данным AP, реализация этого решения может оказаться крайне затратной: тюрьма была закрыта ещё в 1963 году из-за высокой стоимости содержания и необходимости доставки всех ресурсов на остров по воде.

Представитель Бюро тюрем в ответ на заявление президента отметил, что ведомство «выполнит все распоряжения главы государства».

«Алькатрас» — бывшая федеральная тюрьма, действовавшая с 1934 по 1963 год. Она находилась на острове в заливе Сан-Франциско и считалась одной из самых строго охраняемых и изолированных тюрем в США. Здесь отбывали наказание такие печально известные преступники, как Аль Капоне и Роберт Страуд.

Из-за удаленного расположения и сильных течений побеги отсюда были почти невозможны. По данным ФБР, за время существования тюрьмы 36 заключённых пытались бежать — 14 попыток окончились неудачей: большинство беглецов были пойманы или погибли.

После закрытия Алькатрас превратился в популярную туристическую достопримечательность и музей.

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