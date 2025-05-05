Премьер Беларуси поедет в Карабах

Ожидается, что в ходе визита запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры с премьер-министром Али Асадовым один на один и в расширенном составе.

Глава белорусского правительства также примет участие в белорусско-азербайджанском бизнес-форуме, по итогам которого планируется подписание ряда контрактов.

Он также посетит ряд объектов в Баку, в том числе магазин белорусских продовольственных товаров торговой сети Belaruski, совместное сборочное производство лифтов на ООО Vertus Engineering Со. и подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Совместно с Али Асадовым планируется осмотр разрушенных и восстанавливаемых объектов в городе Физули, а также посещение Агдамского промышленного парка, где в дар Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах передадут коммунальную машину МАЗ-5907С2-012. Главы правительств Беларуси и Азербайджана также планируют осмотреть территорию будущего агрогородка в районе села Гызыл Кенгерли.