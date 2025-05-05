Почему Путин не идет на мир?

США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и согласиться на мирное соглашение. В то же время в западных правительственных кругах растет убеждение, что президент Владимир Путин не способен остановить войну без серьезных политических последствий внутри страны, пишет Bild.

Издание отмечает, что несмотря на международное давление, Россия не демонстрирует готовности к компромиссу. По данным Bild, в высокопоставленных западных правительственных кругах считают, что причина заключается в глубоких внутренних факторах: политических, экономических и социальных.

«Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу», - отмечается в материале.

По словам российских экономистов, если изъять из анализа сектора, где доминирует военно-промышленный комплекс, экономика РФ фактически переходит в состояние рецессии. Спад наблюдается во многих отраслях, таких как производство продуктов питания, угля, строительные материалы, металлопродукция или машиностроение.

«Производство падает. Только оборонная промышленность маскирует спад», – пишет издание.

По мнению экспертов, отдельную угрозу для Путина представляют ветераны войны. Многие из них, вернувшись с фронта, могут стать источником социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни и ограниченными экономическими перспективами.

«Для Путина работа с ветеранами, которые вернутся после окончания войны, скорее всего, станет вызовом», – заявила эксперт по вопросам России в Немецком институте международных вопросов и безопасности Маргарет Кляйн.

«Те, кто ушел на фронт добровольцем, часто получали выплаты, превышающие среднюю зарплату в несколько раз. Это касается не только повышенной зарплаты, но и одноразовых бонусов за вербовку, которые достигали более 40 тысяч евро», – говорит Кляйн.

По ее словам, если Кремль не сможет предложить этим людям экономического будущего, возрастает риск волны насилия.