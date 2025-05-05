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Как Пакистан заглушил индийские истребители

обновлено 13:35
13:35 6499

После теракта в Пахалгаме (индийская часть Кашмира), в котором погибли 26 человек, Индия пыталась спровоцировать Пакистан своими действиями вблизи границы. Однако Исламабад проявил сдержанность, своевременно предприняв оборонительные меры. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

В информации отмечается, что благодаря эффективным оборонительным мерам ВВС Пакистана (PAF) во время пограничных столкновений 29-30 апреля своевременно сорвали попытку Индии продвинуться в сторону Пакистана, заставив отступить современные индийские самолеты Rafale.

Источники телеканала сообщили, что четыре индийских самолета Rafale вылетели с авиабазы Амбала в индийском штате Харьяна и двинулись в сторону Пакистана. Индийские самолеты приблизились очень близко к воздушному пространству Пакистана, но ни разу не пересекали его. По данным источников, армия Пакистана использовала истребители J-10C и передовые системы радиоэлектронной борьбы, нарушив работу датчиков Rafale, несмотря на наличие у них комплекса радиоэлектронной защиты SPECTRA, а также подавила связь и радиолокацию. В связи с этой ситуацией индийским самолетам пришлось совершить аварийную посадку в Шринагаре вместо того, чтобы вернуться в Амбалу.

Отмечается, что во время рейда вблизи границы Пакистана самолеты Rafale были оснащены ракетами с дальностью полета 200 км, а самолеты J-10C ВВС Пакистана - ракетами PL-15 с дальностью полета вне зоны прямой видимости 230 км.

*** 11:54

Военно-воздушные силы Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в командовании ВВС.

По данным издания, усиление боеготовности связано с неспровоцированными обстрелами, которые пакистанские военнослужащие осуществили в ночь на 5 мая в восьми секторах линии контроля в Кашмире.

Экипажи истребителей с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. Среди них — многоцелевые истребители Rafale, оснащенные крылатыми ракетами Scalp, которые могут поразить цели на расстоянии более 300 км.

Обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после теракта 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 25 индийцев и 1 непалец. Индийские власти утверждают, что нападение было совершено группировкой «Лашкар-э-Тайба», с которой, по их данным, связана пакистанская межведомственная разведка.

Индия и Пакистан ответили взаимными ограничениями на деятельность дипломатических сотрудников и закрытием воздушного пространства. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на линии контроля.

*** 10:40

Истребитель ВВС Индии потерпел крушение во время учебного взлета с шоссе. Это вторая авария с начала трехдневных учений, сообщают СМИ.

В то же время пакистанские источники обвиняют Нью-Дели в «неспровоцированном обстреле пакистанских контрольно-пропускных пунктов в различных местах».

По словам источников в силах безопасности, армия Пакистана дала «достойный ответ на неспровоцированный огонь» со стороны Индии. Согласно информации, Индия «прибегла к неспровоцированной стрельбе» в секторах Парникьял, Хой-Ратта, Шарда и Кхель, Нилам и Хаджи Пер на линии контроля.

Кроме того, сообщают зарубежные СМИ, вооруженные силы Пакистана и Индии обменялись ударами в районе Паргвал-Ахнур, расположенном вдоль официальной международной границы.

В то же время индийские СМИ пишут, что Исламабаду хватит снарядов лишь на 4 дня в случае войны с Нью-Дели. Причиной они называют тайные поставки оружия Украине. По данным индийских СМИ, с начала российского вторжения пакистанские заводы якобы передали Украине десятки тысяч гаубичных и реактивных снарядов, включая боеприпасы для систем «Град» и М109. В результате ключевое вооружение страны осталось без достаточного обеспечения.

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