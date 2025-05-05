Как Пакистан заглушил индийские истребители

После теракта в Пахалгаме (индийская часть Кашмира), в котором погибли 26 человек, Индия пыталась спровоцировать Пакистан своими действиями вблизи границы. Однако Исламабад проявил сдержанность, своевременно предприняв оборонительные меры. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

В информации отмечается, что благодаря эффективным оборонительным мерам ВВС Пакистана (PAF) во время пограничных столкновений 29-30 апреля своевременно сорвали попытку Индии продвинуться в сторону Пакистана, заставив отступить современные индийские самолеты Rafale.

Источники телеканала сообщили, что четыре индийских самолета Rafale вылетели с авиабазы Амбала в индийском штате Харьяна и двинулись в сторону Пакистана. Индийские самолеты приблизились очень близко к воздушному пространству Пакистана, но ни разу не пересекали его. По данным источников, армия Пакистана использовала истребители J-10C и передовые системы радиоэлектронной борьбы, нарушив работу датчиков Rafale, несмотря на наличие у них комплекса радиоэлектронной защиты SPECTRA, а также подавила связь и радиолокацию. В связи с этой ситуацией индийским самолетам пришлось совершить аварийную посадку в Шринагаре вместо того, чтобы вернуться в Амбалу.

Отмечается, что во время рейда вблизи границы Пакистана самолеты Rafale были оснащены ракетами с дальностью полета 200 км, а самолеты J-10C ВВС Пакистана - ракетами PL-15 с дальностью полета вне зоны прямой видимости 230 км.