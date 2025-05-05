Захват и удержание территорий в Газе. Что еще включает план Израиля?

Военно-политическое руководство Израиля одобрило план «усиления и расширения» операции в секторе Газа, сообщает Times of Israel. Реализация плана начнется после визита президента США Дональда Трампа в страны Персидского залива на будущей неделе, а за это время Израиль будет продолжать переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. «Если соглашение о заложниках не будет достигнуто, [операция] начнется с большой интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты», — сообщил источник Financial Times (FT).

Проект наступления, который представил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, включает захват и удержание территорий в Газе, «перемещение» мирных жителей на юг из соображений безопасности, лишение группировки ХАМАС доступа к гуманитарной помощи, а также «массированные удары» по инфраструктуре и командным пунктам террористов, сообщил советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По словам двух израильских чиновников, расширенное военное наступление ЦАХАЛа будет включать в себя усиление наземных атак, а также ударов с воздуха и моря по всей территории Газы, при этом израильские силы будут зачищать и удерживать территорию в глубине сектора, а отступления оттуда не запланировано.

Кроме того, власти Израиля одобрили новый механизм обеспечения жителей Газы гумпомощью. По словам израильского чиновника, вместо прежней «оптовой передачи» помощи жителям Газы она теперь будет направляться международным организациям и частным охранным компаниям в гуманитарных зонах на юге Газы. Эти «коробки с продовольствием» затем будут распределяться между отдельными семьями в Газе. Забирать помощь будут «проверенные» местные жители, чтобы она не попадала в руки боевиков ХАМАС. FT пишет, что эта схема была «решительно отвергнута» международными группами помощи как неработоспособная.

ХАМАС удерживает в Газе 59 заложников (считается, что как минимум 35 из них мертвы). Всего в октябре 2023 года боевики похитили 251 израильтянина и убили еще 1200 человек, после чего Израиль объявил войну ХАМАС и начал наступление на Газу.

В начале года между Израилем и ХАМАС шли переговоры о возврате остающихся в плену заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем тысяч арестованных боевиков, однако после нескольких обменов переговоры зашли в тупик.