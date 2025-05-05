Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после визита в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), подверг резкой критике действия Израиля в Сирии и секторе Газа, обвинив страну в «систематическом нарушении международного права и дестабилизации региона», пишут турецкие СМИ.

Эрдоган назвал Израиль «главной угрозой международному праву», подчеркнув, что страна «сделала привычкой попирать международные нормы». В частности, он осудил нападения на суда, перевозящие гуманитарную помощь, которые, по его словам, действуют в рамках международных правил судоходства. «Весь мир знает, что эти суда перевозят гуманитарные грузы и соблюдают международные правила. Тем не менее нападение на них — это чистой воды бандитизм и пиратство», — заявил турецкий лидер.

Говоря о действиях Израиля в Газе, Эрдоган обвинил страну в «использовании голода, нехватки медикаментов и чистой воды как оружия против палестинцев». «Израиль, не сумев победить палестинцев бомбами и тяжелым оружием, пытается сломить их, лишая еды и лекарств. Израиль использует пищу, воду и медикаменты как оружие», — сказал он, добавив, что «мировое сообщество молчит, когда Израиль совершает убийства, массовые расправы, нападения на суверенные государства, а также уничтожает персонал и инфраструктуру международных организаций». «Израиль совершает очевидные преступления геноцида, а мир молчит», — подчеркнул Эрдоган.

Он призвал международное сообщество положить конец «спирали молчания» в отношении действий Израиля. «Мир больше Израиля. Он должен проявить свою силу и потушить этот огненный шар, который стремится поджечь весь мир. В противном случае будет слишком поздно, и те, кто сегодня молчит, не смогут оправдаться перед историей», — заявил он, добавив, что «Израиль не должен рассчитывать на безнаказанность за свои преступления». «Справедливость рано или поздно восторжествует», — подчеркнул президент Турции.