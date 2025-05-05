Пошлины не помеха: Китай нашел лазейку для поставок в США

Согласно информации, в китайских соцсетях активно рекламируются услуги по доставке товаров в страны вроде Малайзии, где они получают новый сертификат происхождения, после чего отправляются в США.

При этом торговое законодательство США гласит, что в случае отправки товаров через третьи страны для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены «значительной трансформации». Это переработка или производство, говорится в статье.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальный тариф в размере 10% вступил в силу 5 апреля, индивидуальные тарифы — 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней действие дополнительных пошлин, введенных на основе принципа взаимности, для ряда стран. В Белом доме пояснили, что это связано с торговыми переговорами, и в этот период будет действовать только универсальный тариф 10%. Общая сумма пошлин США на китайские товары достигает 145%. В ответ Китай с 12 апреля повысил тарифы на американскую продукцию до 125%.