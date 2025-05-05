USD 1.7000
EUR 1.9274
RUB 2.0529
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Пошлины не помеха: Китай нашел лазейку для поставок в США

11:15 993

Китайские компании перенаправляют свои товары в США через третьи страны, чтобы избежать высоких импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times.

Согласно информации, в китайских соцсетях активно рекламируются услуги по доставке товаров в страны вроде Малайзии, где они получают новый сертификат происхождения, после чего отправляются в США.

При этом торговое законодательство США гласит, что в случае отправки товаров через третьи страны для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены «значительной трансформации». Это переработка или производство, говорится в статье.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальный тариф в размере 10% вступил в силу 5 апреля, индивидуальные тарифы — 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней действие дополнительных пошлин, введенных на основе принципа взаимности, для ряда стран. В Белом доме пояснили, что это связано с торговыми переговорами, и в этот период будет действовать только универсальный тариф 10%. Общая сумма пошлин США на китайские товары достигает 145%. В ответ Китай с 12 апреля повысил тарифы на американскую продукцию до 125%.

Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
12:45 184
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
12:41 579
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
12:37 381
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
12:28 677
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
12:25 401
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
12:15 765
Индийская авиация готова бить по Пакистану
Индийская авиация готова бить по Пакистану обновлено 11:54
11:54 3572
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом горячая тема; все еще актуально
4 мая 2025, 22:09 4569
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
11:52 1007
Россияне боятся жестокой войны Путина
Россияне боятся жестокой войны Путина The Times
11:45 1468
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
11:13 1309

ЭТО ВАЖНО

Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
12:45 184
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
12:41 579
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
12:37 381
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
12:28 677
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
12:25 401
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
12:15 765
Индийская авиация готова бить по Пакистану
Индийская авиация готова бить по Пакистану обновлено 11:54
11:54 3572
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом горячая тема; все еще актуально
4 мая 2025, 22:09 4569
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
11:52 1007
Россияне боятся жестокой войны Путина
Россияне боятся жестокой войны Путина The Times
11:45 1468
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
11:13 1309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться