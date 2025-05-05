Морская пехота Азербайджана уничтожила «живую силу и технику» условного противника

Согласно плану подготовки Минобороны Азербайджана на текущий год, проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями морской пехоты Военно-морского флота.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с замыслом учений поднятые по тревоге подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения.

На следующем этапе учений морские пехотинцы выполнили задачи по скрытному, быстрому и маскированному выдвижению на рубеж атаки в соответствии с планом действий, уничтожению живой силы и техники условного противника, а также захвату его позиций и взятию под контроль путей снабжения.

В ходе учений также были проведены мероприятия по организации комендантской службы и мобильного патрулирования в районе дислокации части, проведены ночные учения.

Поставленные задачи в ходе тактического учения, которое проводилось в целях поддержания боеспособности морских пехотинцев на высоком уровне и дальнейшего совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, были успешно выполнены.