USD 1.7000
EUR 1.9274
RUB 2.0529
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Морская пехота Азербайджана уничтожила «живую силу и технику» условного противника

видео
11:23 560

Согласно плану подготовки Минобороны Азербайджана на текущий год, проведены тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями морской пехоты Военно-морского флота.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с замыслом учений поднятые по тревоге подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения.

На следующем этапе учений морские пехотинцы выполнили задачи по скрытному, быстрому и маскированному выдвижению на рубеж атаки в соответствии с планом действий, уничтожению живой силы и техники условного противника, а также захвату его позиций и взятию под контроль путей снабжения.

В ходе учений также были проведены мероприятия по организации комендантской службы и мобильного патрулирования в районе дислокации части, проведены ночные учения.

Поставленные задачи в ходе тактического учения, которое проводилось в целях поддержания боеспособности морских пехотинцев на высоком уровне и дальнейшего совершенствования теоретических и практических навыков личного состава, были успешно выполнены.

Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
12:45 185
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
12:41 581
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
12:37 382
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
12:28 677
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
12:25 402
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
12:15 765
Индийская авиация готова бить по Пакистану
Индийская авиация готова бить по Пакистану обновлено 11:54
11:54 3573
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом горячая тема; все еще актуально
4 мая 2025, 22:09 4569
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
11:52 1007
Россияне боятся жестокой войны Путина
Россияне боятся жестокой войны Путина The Times
11:45 1469
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
11:13 1310

ЭТО ВАЖНО

Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
12:45 185
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои
12:41 581
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
12:37 382
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
12:28 677
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов
12:25 402
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию
12:15 765
Индийская авиация готова бить по Пакистану
Индийская авиация готова бить по Пакистану обновлено 11:54
11:54 3573
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом
Чем выше стена – тем лучше отношения с соседом горячая тема; все еще актуально
4 мая 2025, 22:09 4569
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
Нефть ускорила падение на фоне планов ОПЕК+
11:52 1007
Россияне боятся жестокой войны Путина
Россияне боятся жестокой войны Путина The Times
11:45 1469
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
Эрдоган сравнил Израиль с «огненным шаром»
11:13 1310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться