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Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть

обновлено 19:05
19:05 1788

Крупнейшие азиатские покупатели саудовской нефти с июня будут платить на 20 центов больше. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Saudi Aramco.

Речь идет о повышении цен на всю сырую нефть, включая основной сорт Arab Light. До этого ожидалось, что стоимость данного энергоносителя вырастет на 30 центов. Предполагается, что такое подорожание частично компенсирует недавнее снижение цен.

Тогда более высокая добыча ОПЕК+ и глобальная торговая война президента США Дональда Трампа привели почти к 20-процентному падению цен на нефть. Это должно было сказаться на планах Эр-Рияда выполнить амбициозный план Vision 2030 по модернизации экономики. Для того чтобы профинансировать строительство новых туристических курортов, создать рабочие места и обеспечить промышленное развитие, саудитам нужны цены на нефть, превышающие 100 долларов за баррель.

*** 11:52

Цены на нефть опускаются более чем на 2% в понедельник, 5 мая, на фоне планов ОПЕК+ ускорить увеличение добычи. 

Фьючерсы на нефть марки Brent к 11:00 по Баку упали на 2,81% - до 59,6 доллара за баррель, марки WTI - на 3,07% - до 56,5 доллара за баррель. Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 5,22% - до 69,64 доллара.

Страны-производители нефти из группы ОПЕК+ договорились в субботу об ускоренном увеличении добычи нефти второй месяц подряд: квоты в июне увеличатся на 411.000 баррелей в сутки, сообщил картель, несмотря на снижение цен и ожидания об ослаблении спроса.

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