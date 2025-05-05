Мэр Анкары призвал народ

Выступая с партийного автобуса, установленного во дворе штаб-квартиры, Мансур Яваш резко осудил нападение, подчеркнув, что оно стало следствием «грязного и ядовитого языка» в политике.

«Я решительно осуждаю подлое нападение на лидера РНП Озгюра Озеля. Желаю ему и нашей партии скорейшего восстановления. Этот грязный, ядовитый язык в политике, к сожалению, привел страну к такому состоянию. Мы не враги (турецких властей), мы — соперники. Каждая политическая партия заявляет: «Мы будем управлять лучше». Вы можете не соглашаться с нашими взглядами, критиковать их, но мы не хотим, чтобы нас считали врагами или изгоями только за то, что мы думаем иначе. Мы не хотим слышать оскорблений. Но этот ядовитый язык пытается настроить людей друг против друга. Однако эта страна, турецкий народ, никогда не разделялись и не будут разделены. Мы в этом уверены. Каждый член РНП твердо стоит на своем и поддерживает своего лидера (Озгюра Озеля). Пусть это будет известно. Такие нападения не заставят нас отступить или сломаться. Мы стоим и будем стоять дальше», — заявил Яваш.

Мэр Анкары также обратил внимание на личность нападавшего, назвав его «закоренелым убийцей», который «не должен разгуливать на свободе». «Нападавший не обычный преступник, а закоренелый убийца, который разгуливает на свободе и, к сожалению, смог приблизиться к нашему лидеру. Если вы сажаете в тюрьмы студентов, людей за твиты, если без суда пытаетесь осудить таких политиков, как Экрем Имамоглу, а затем, меняя законы об исполнении наказаний, выпускаете подобных преступников на свободу — вот к чему это приводит», — подчеркнул мэр турецкой столицы.

Яваш выразил уверенность в том, что справедливость восторжествует на следующих выборах: «Все решится у урны для голосования. Верховенство закона и независимость судебной системы будут восстановлены. Надеюсь, мирные и спокойные дни наступят. Наши мэры, как вы видите, никого не отталкивают, не вмешиваются в образ жизни тех, кто за них не голосовал. Все клеветнические обвинения, звучавшие перед выборами, не подтвердились. Уровень удовлетворенности работой наших муниципалитетов достиг 58%. Когда дело дойдет до голосования (на президентских выборах) и РНП придет к власти - уровень удовлетворенности достигнет пика», - сказал Яваш.

Мэр Анкары призвал к тщательному расследованию нападения и наказанию виновных. «Мы требуем, чтобы преступники были наказаны, чтобы это дело было полностью раскрыто. Пусть этот кровавый убийца будет арестован и понесет заслуженное наказание. Призываю всех к сдержанности. Как бы нас ни провоцировали, мы не поддадимся. Все прелести демократии мы испытаем после выборов», — заключил глава турецкой столицы.

Нападение на Озеля произошло в Стамбуле в воскресенье, 4 мая, когда тот покидал церемонию похорон вице-спикера Великого национального собрания Турции и депутата стамбульского отделения Демократической партии (ДЕМ) Сырры Сюрейи Ондера. Неизвестный мужчина ударил политика открытой ладонью по лбу, телохранители оттащили его в безопасное место. Нападавшего задержала полиция. Турецкое Министерство внутренних дел сообщило, что на лидера оппозиции напал 66-летний Сельчук Тенгиоглу, уроженец города Газиантеп.

Мужчина объяснил, что ранее обращался в РНП за продовольственной карточкой, но ему «не дали еды», поскольку он «не был членом партии». По его словам, он не смог сдержать гнева.