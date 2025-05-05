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Ядерные переговоры: Иран готов продолжить диалог с США

12:03 264

Тегеран готов продолжить непрямые переговоры с Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иран ожидает от Омана информацию о времени и месте следующей встречи.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он отметил, что перенос запланированного на 3 мая раунда переговоров был по инициативе посредника и с согласия обеих сторон. «Иран будет придерживаться дипломатического пути решения вопросов ядерной программы», — добавил Багаи.

США и Иран провели три раунда переговоров с участием Омана: 12 и 26 апреля в Маскате, а 19 апреля — в Риме. Иранскую делегацию возглавляет министр Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф.

Иран и мировые державы подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году, завершивший кризис, начавшийся в 2004 году, когда Тегеран обвиняли в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока.

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