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Россиян – на войну, северокорейцев – в Россию

12:15 770

Северная Корея отправила в Россию около 15 000 рабочих, сообщила разведка Южной Кореи. Это нарушает санкции Совета Безопасности ООН, которые были введены для ограничения финансирования ядерных и баллистических программ Пхеньяна и которые запрещают использование северокорейских рабочих-мигрантов за рубежом.

По данным разведки Южной Кореи, многие северокорейские мигранты въехали в страну по студенческим визам. Это частично подтверждается российской статистикой, которую цитирует The Wall Street Journal.

Согласно информации, в 2024 году число северокорейцев, въехавших в Россию, выросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. По официальным российским данным, в 2024 году гражданам Северной Кореи было выдано около 8600 студенческих виз. Год назад Министерство образования России сообщало, что в вузах страны училось 130 граждан этой страны.

На данный момент трудовые мигранты из КНДР в основном работают на Дальнем Востоке, но ожидается, что вскоре их труд станут использовать и в крупных российских городах в других частях России, в том числе в Москве.

Рабочие из КНДР нужны, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в России, обострившейся из-за войны в Украине. Впрочем, даже резкий приток трудовых мигрантов из КНДР не может в одиночку восполнить существующий дефицит рабочей силы, хотя и может оказать существенную поддержку, пишет WSJ.

Российские работодатели ценят рабочих из Северной Кореи за их готовность безропотно работать по 12 часов в день за низкую зарплату. До вступивших в силу в 2019 году санкций ООН Пхеньян десятилетиями отправлял в Россию десятки тысяч рабочих, которые в основном работали на строительстве и лесозаготовках.

По словам перебежчиков из Северной Кореи, у таких рабочих власти КНДР отбирали около 90% зарплаты, оставляя им только от 100 до 200 долларов, но и эта сумма была значительной в стране, где люди зарабатывали всего несколько долларов в месяц. Когда в конце 2019 года вступил запрет ООН, в России находились 30 000 северокорейцев.

Директор строительной компании в Москве Андрей Орлов был одним из тех, кто до запрета ООН нанимал десятки северокорейцев через северокорейского посредника. Как пишет WSJ, Орлов сообщил, что недавно встречался в Москве с тем же посредником. Они обсуждали рабочих для строительных работ. Орлов ожидает, что уже в ближайшее время получит 50 рабочих из Северной Кореи. К лету их число вырастет и превысит 300 человек.

Согласно докладу ООН за март 2024 года об уклонении Москвы от санкций, корейцы в России работают примерно в 120 компаниях.

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