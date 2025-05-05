Конец эпохи: Skype закрылся навсегда

Сервис для общения Skype с 5 мая прекращает свою работу, говорится в рассылке его пользователям. Там же называются все условия, при которых он ее завершает.

Microsoft, владеющая Skype, с 5 мая сосредотачивается на развитии Teams - еще одного сервиса для коммуникации и совместной работы. Переход в Teams из Skype бесплатен для пользователей и не требует изменения учетных данных.

«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», - уточняется в рассылке.

Данные в Skype будут доступны пользователям до января 2026 года, «чтобы было время решить, как поступить с ними», их также можно самостоятельно удалить. Данные удалятся сами по себе, если не предпринимать никаких действий до января 2026 года.

Skype — один из старейших мессенджеров. Он был запущен в 2003 году командой эстонских разработчиков при участии бывших сотрудников шведской компании Tele2 Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса. Microsoft купила мессенджер в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов.