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Чехия не разделяет оптимизма Трампа по поводу Путина и готовит миллионы снарядов

12:25 406

Чехия обсуждает с партнерами продолжение поставок Украине артиллерийских снарядов в 2026 году, поскольку не ожидает, что война завершится в этом году, сообщил президент страны Петр Павел. Речь идет о чешской инициативе по передаче Киеву боеприпасов, которую в настоящий момент финансируют 11 государств. В этом году в ее рамках Украина должна получить 1,8 млн артиллерийских снарядов, уточнил Павел.

«Я убежден, что артиллерийская инициатива и способность поставлять Украине достаточное количество боеприпасов — это одно из условий, которое может заставить Россию понять, что продолжать эту войну не имеет смысла», — сказал Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Павел отметил, что прекращение огня «на 1-2-3 дня», которое в одностороннем порядке объявляет президент РФ Владимир Путин, не имеет смысла. «Никто не успеет даже начать переговоры [за несколько дней]. Мы говорим о 30-дневном безусловном перемирии — именно с таким предложением выступила Украина», — подчеркнул чешский президент.

Он также обратил внимание, что Россия продолжала обстрелы Украины во время пасхального перемирия в апреле. «Если говорить о завершении войны, то все карты пока что на руках у президента Путина. Ему достаточно лишь принять решение, но пока он такого желания не проявлял», — заключил Павел.

Чехия предложила наладить поставки боеприпасов в Украину в феврале 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности. Эту идею поддержали 18 стран. В рамках инициативы Чехия выступает посредником в закупке для государств, готовых предоставить на это средства. По итогам прошлого года Киеву были переданы 520 тыс. снарядов калибра 155 мм, хотя изначально Чехия планировала поставить 800 тыс. единиц.

В чешской холдинговой компании Czechoslovak Group, которая является крупнейшим поставщиком боеприпасов в Центральной Европе, заявили, что выполнили «почти все свои обязательства». Основной причиной задержек с отправкой боеприпасов в Украину там назвали «ограниченные логистические возможности».

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