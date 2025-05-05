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Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину

12:28 688

С начала крупномасштабной войны против Украины формальное стратегическое партнерство между Бразилией и Россией стало стратегическим и по сути, рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

По словам Мельника, сейчас Бразилия нацелена на сотрудничество с Россией, и дипломатические цели этой страны «помчались в противоположную от Украины сторону».

«Как по мне, надо быть всегда реалистами и ставить перед собой не иллюзорные цели. Правда заключается в том, что политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее левацкое правительство, но и вообще заточенность всей политэлиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной. Мы не входим в приоритеты, ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли», - рассказал посол.

За последние три года Россия стала для Бразилии не просто одним из главных торговых партнеров, войдя в топ-5 крупнейших импортеров. Но и превратилась в одного из крупнейших поставщиков товаров, которые имеют действительно критическое значение для экономики Бразилии: дизеля и минеральных удобрений.

«По состоянию на сегодня Россия стала фактическим монополистом по импорту дизеля. Ее доля на бразильском рынке составляет 65% всего импорта дизеля. Вы только вдумайтесь - 65%, это две трети! Перед крупномасштабным вторжением эта доля составляла менее 1%, на 2021 год», - отметил дипломат.

По его мнению, благодаря демпинговым ценам из-за западных санкций россияне смогли вытеснить американцев с бразильского рынка. Сейчас доля США на рынке Бразилии лишь 15%.

«За 6,5 млн тонн дизеля Бразилия заплатила России почти 10 миллиардов долларов. Иными словами, для сравнения: речь идет об одной десятой всего оборонного бюджета РФ. За эти деньги Кремль может более месяца финансировать свою военную кампанию против Украины. Это наше видение дизельных поставок», - рассказал посол.

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