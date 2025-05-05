Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что предложил отправить американские войска в Мексику, чтобы помочь главе этого государства Клаудии Шейнбаум бороться с наркоторговлей. Руководитель вашингтонской администрации общался с прессой на борту своего самолета, вылетевшего из штата Флорида в Вашингтон.

Трамп заявил, что выступил с таким предложением в связи с тем, что в наркокартелях состоят «ужасные люди», по вине которых гибнут тысячи. «Если бы Мексике нужна была помощь в борьбе с картелями, я бы счел за честь отправиться туда и сделать это [направить ВС США для помощи]», - сказал он.

Отвечая на вопрос, не разочарован ли он тем, что Шейнбаум отклонила предложение, Трамп подчеркнул: «Я думаю, что она прекрасная женщина. Президент Мексики - прекрасная женщина, но она так боится картелей, что даже не может мыслить здраво».

В субботу Шейнбаум заявила, что отвергла соответствующее предложение США, поскольку «суверенитет не продается». Она комментировала материал газеты The Wall Street Journal, в котором говорилось, что Трамп оказывает давление на Мексику, чтобы та разрешила более активное участие американских ВС в борьбе с наркокартелями. Шейнбаум отметила, что две страны могут сотрудничать, но Мексика «никогда не согласится с присутствием американских военнослужащих на своей территории».