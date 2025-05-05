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Тревожная статистика в Европе

12:41 404

В Европе растет число подростков среди подозреваемых в терроризме. Радикализация молодежи под воздействием экстремистских идеологий представляет собой тревожную тенденцию, требующую комплексного ответа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным Королевского колледжа Лондона, около трети обвиняемых и подозреваемых по террористическим делам в Бельгии в 2022-2024 годах - подростки, в Великобритании речь идет о каждом пятом задержанном. С 2025 года по всей Европе были арестованы десятки подростков в возрасте от 14 лет и старше в связи с подготовкой нападений на музыкальные площадки, торговые центры и храмы различных конфессий, отмечает WSJ.

Опрошенные эксперты среди основных факторов радикализации молодежи называют беспрецедентное распространение пропаганды экстремистских идеологий в социальных сетях, которое совершенствуется благодаря технологиям искусственного интеллекта, большое влияние на подростков социальных сетей, а также резонансные и раскалывающие общество события вроде войны в секторе Газа.

Как указал профессор кафедры безопасности Королевского колледжа Питер Ньюман, около двух третей всех задержанных в европейских странах по делам террористической направленности за первые восемь месяцев после атак 7 октября 2023 года на Израиль - несовершеннолетние лица. При этом в целом число успешных терактов в Европе с 2023 по 2024 год выросло в два раза, до 67.

Исламские экстремистские доктрины представляют собой основную угрозу в части влияния на подростков в Европе, однако одновременно отмечается рост популярности радикальных ультраправых идей среди несовершеннолетних. При этом экстремистские идеи в интернете имеют тенденцию к смешению - сторонники превосходства белой расы могут восхищаться принципами исламских террористов, а молодые джихадисты заимствуют язык и эстетику европейских правых. Австралийский Институт экономики и мира указывает, что радикализация молодежи благодаря интернету значительно ускорилась - согласно подсчетам, если в 2002 году для того, чтобы прийти к экстремистским взглядам, было необходимо 16 месяцев, то в 2015 году этот процесс ускорился на 40%.

Эксперты отмечают, что в основанные на экстремистских идеях, теориях заговора и призывах к насилию интернет-сообщества прежде всего вовлекаются подростки, сталкивающиеся с социальными проблемами в среде своих сверстников. Специалисты считают, что государства должны добиваться от крупных соцсетей более качественной модерации контента и больших усилий по борьбе с распространением экстремистских идей.

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