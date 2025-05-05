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Новый прорыв украинцев в Курске: идут жесткие бои

12:41 606

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новый прорыв в Курской области в районе Теткино, сообщают российские провоенные Telegram-каналы.

Отмечается, что обстановка в Курской области «постепенно становится напряженной». Также сообщается, что украинская армия подорвала мост вблизи Званного.

Согласно информации российских военкоров, ВСУ усилили обстрелы приграничных территорий с использованием артиллерии и стрелкового оружия, а также украинские военнослужащие стремятся закрепиться вблизи границы.

Подробности о результатах столкновения пока не уточняются, но обстановка в районе остается крайне напряженной, с риском дальнейшей эскалации.

Теткино, расположенное на берегу реки Сейм в нескольких километрах от украинской территории, неоднократно становилось ареной боевых действий, что подчеркивает стратегическую значимость этого участка границы.

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