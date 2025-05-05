Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку

В Центре Гейдара Алиева 5 мая состоялась конференция на тему «Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра», совместно организованная Министерством здравоохранения Азербайджана и посольством Венгрии в нашей стране.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Участники мероприятия почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Затем был показан видеоролик, посвященный истории развития фармацевтической промышленности Азербайджана.

Выступивший на мероприятии с вступительным словом министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул важность международной конференции, проводимой в преддверии 102-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и посвященной развитию фармацевтической промышленности Азербайджана. По словам министра, производство йодистых и эндокринных препаратов занимает особое место в истории азербайджанской фармацевтической промышленности: «В 1934 году в Баку была создана специальная лаборатория и Нафталанский завод. В конце 1938 года был организован Азербайджанский государственный фармацевтический институт, ректором которого был назначен видный государственный деятель, профессор Азиз Алиев. В эти годы были созданы такие предприятия фармацевтической промышленности, как Бакинский химико-фармацевтический завод и Завод эндокринных препаратов». Было особо подчеркнуто создание первых предприятий фармацевтического производства в период руководства республикой общенационального лидера Гейдара Алиева: «В целях формирования законодательной базы фармацевтической промышленности был принят Закон Азербайджанской Республики «О фармацевтической деятельности» и подготовлена «Концепция развития фармацевтической промышленности в Азербайджанской Республике». «Благодаря дальновидной политике и мудрому руководству Президента Ильхама Алиева наша страна всесторонне развивается. За эти годы был принят «Закон Азербайджанской Республики о лекарственных средствах», определяющий правовые и организационные основы деятельности в сфере лекарственных средств и медицинских изделий. Помимо этого, начали функционировать промышленные парки, позволяющие производить высококонкурентную продукцию за счет применения современных технологий. В законодательстве предусмотрены стимулирующие меры по развитию местного производства», - отметил министр.

По его словам, согласно изменениям, внесенным в «Закон Азербайджанской Республики о лекарственных средствах», срок специализированной экспертизы, проводимой в целях государственной регистрации лекарственных средств, сокращен до 90 календарных дней. В своем выступлении министр отметил, что реформы в национальном законодательстве, проводимые за последние годы, а также созданная благоприятная бизнес-среда направлены на удовлетворение внутреннего спроса на фармацевтическую продукцию и увеличение экспортного потенциала в будущем: «Фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского университета стал ведущим научно-исследовательским центром республики в области фармации. Меморандумы о сотрудничестве, подписанные с венгерскими университетами (университет Земмельвайса и Печский университет), предусматривают обмен знаниями и опытом, а также совершенствование профессиональной подготовки преподавательского состава». Теймур Мусаев также сообщил, что в прошлом году Рабочей группой, созданной при Министерстве здравоохранения, была разработана «Концепция развития фармацевтического образования».

В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в нашей стране Тамаш Йозеф Торма подчеркнул, что фармацевтика является ключевым компонентом венгеро-азербайджанского сотрудничества, составляя 49 процентов венгерского экспорта в Азербайджан: «Эта конференция наглядно демонстрирует стремление Венгрии внести свой вклад в развитие фармацевтической промышленности Азербайджана. Печский университет и Азербайджанский медицинский университет намерены начать сотрудничество в подготовке азербайджанских фармацевтических специалистов». Выступивший на мероприятии председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев отметил, что фармацевтическая отрасль является ключевым стратегическим партнером в развитии здравоохранения и охране здоровья населения. Было подчеркнуто, что развитие этой сферы в нашей стране напрямую влияет на здоровье населения, медицинские инновации, профилактику заболеваний и повышение качества жизни населения. В свою очередь, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что Распоряжением главы государства в нашей стране на площади в 30 гектаров создан Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции: «Пираллахинский промышленный парк оснащен необходимой инфраструктурой для осуществления предпринимательской деятельности. Реализация данных проектов направлена на развитие фармацевтической промышленности и увеличение местного производства». Председатель Правления уполномоченного органа «Свободная экономическая зона Алят» (СЭЗ) Валех Алескеров рассказал об инвестиционных и торговых возможностях СЭЗ. По его словам, в СЭЗ планируется построить и эксплуатировать несколько фармацевтических заводов.

Председатель Правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства (KOBİA) Азербайджана Орхан Мамедов отметил, что фармацевтическая отрасль является важнейшей составной частью современной системы здравоохранения. Было доведено до внимания, что во все периоды своего руководства Азербайджаном общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию здравоохранения и фармацевтической промышленности, и в настоящее время развитие этой сферы является приоритетным направлением политики нашего государства. В свою очередь, руководитель департамента Национального фонда медицинского страхования Венгрии Акош Карсайини, декан фармацевтического факультета Печского университета Андраш Фиттлер и коммерческий директор Egis Чаба Пач подчеркнули растущий во всем мире спрос на эффективные решения в области здравоохранения, в частности, в фармацевтической отрасли.