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Только в Азербайджане: cудья вынесла себе вердикт

13:01 3719

Председатель нахчыванского городского суда Гюльнар Сафаралиева обратилась в суд, утверждая, что стала жертвой клеветы. Сафаралиева подала жалобу в порядке частного обвинения по статье 147.1 Уголовного кодекса против неустановленного лица.

Cудья Гюльнар Сафаралиева

Дело должна была рассматривать судья Гюльсум Алиева. Однако она взяла самоотвод, сославшись на то, что заявитель является председателем суда, и отказалась вести дело.

Согласно юридической процедуре, решение по делу должен принимать сам председатель суда.

Сложилась парадоксальная ситуация: заявитель - судья, который принимает в производство свое же дело и к тому же выносит по нему решение.

Таким образом, Гюльнар Сафаралиева приняла решение по своему делу, и как само дело, так и ходатайство об отводе были направлены в коллегию по уголовным делам Верховного суда Нахчывана.

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