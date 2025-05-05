Только в Азербайджане: cудья вынесла себе вердикт

Председатель нахчыванского городского суда Гюльнар Сафаралиева обратилась в суд, утверждая, что стала жертвой клеветы. Сафаралиева подала жалобу в порядке частного обвинения по статье 147.1 Уголовного кодекса против неустановленного лица.

Дело должна была рассматривать судья Гюльсум Алиева. Однако она взяла самоотвод, сославшись на то, что заявитель является председателем суда, и отказалась вести дело.

Согласно юридической процедуре, решение по делу должен принимать сам председатель суда.

Сложилась парадоксальная ситуация: заявитель - судья, который принимает в производство свое же дело и к тому же выносит по нему решение.

Таким образом, Гюльнар Сафаралиева приняла решение по своему делу, и как само дело, так и ходатайство об отводе были направлены в коллегию по уголовным делам Верховного суда Нахчывана.