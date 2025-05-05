Мэр Стамбула высмеял свидетелей обвинения

Кандидат в президенты от Республиканской народной партии (CHP) Экрем Имамоглу, комментируя расследование по обвинениям в подкупе голосов на 38-м очередном съезде партии 4–5 ноября 2023 года, обвинил власти в использовании судебной системы против него.

«Попытка сделать судебную систему участником этих абсурдных и безнравственных сценариев — это не только юридический упадок, но и открытое предательство чувства справедливости народа», - сказал Имамоглу.

В рамках дела, в котором фигурируют 86 подозреваемых, Имамоглу, находящийся в заключении в тюрьме Силиври, 2 мая дал показания прокуратуре Анкары по видеозвонку.

В ходе допроса Имамоглу были заданы вопросы о показаниях секретного свидетеля. Политик заявил следующее:

«Так называемые свидетели, которые на деле таковыми не являются, — это одни и те же три-пять имен, которые каждый раз появляются в новых делах. Их задача — фабриковать новые клеветнические обвинения против меня или моей партии. Если они так незаменимы, пусть их всех отправят на расследование в Стамбуле.

Не удивлюсь, если их показания уже готовы и, возможно, даже даны. Настоящий вопрос в следующем: вместо того чтобы выяснить, кто заставляет этих людей заучивать эти абсурдные заявления и какие силы указывают им путь, как можно считать этих лиц «достоверными свидетелями»? С каким пониманием права это согласуется?

Закон — это честь страны. Положить на весы правосудия клевету, сплетни и политические заказы — это нападение не только на отдельных людей, но и непосредственно на волю народа и нашу демократию. Попытка сделать судебную систему участником этих абсурдных и безнравственных сценариев — это не только юридический упадок, но и открытое предательство чувства справедливости народа. Этот процесс, который заставляет наш народ платить огромную цену, делает соучастниками преступления тех, кто превращает закон в дубинку политики, и тех, кто молча наблюдает за этим», - сказал Имамоглу.