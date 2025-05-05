USD 1.7000
EUR 1.9274
RUB 2.0529
Подписаться на уведомления
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений
Новость дня
Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

Мэр Стамбула высмеял свидетелей обвинения

13:19 1909

Кандидат в президенты от Республиканской народной партии (CHP) Экрем Имамоглу, комментируя расследование по обвинениям в подкупе голосов на 38-м очередном съезде партии 4–5 ноября 2023 года, обвинил власти в использовании судебной системы против него.

«Попытка сделать судебную систему участником этих абсурдных и безнравственных сценариев — это не только юридический упадок, но и открытое предательство чувства справедливости народа», - сказал Имамоглу.

В рамках дела, в котором фигурируют 86 подозреваемых, Имамоглу, находящийся в заключении в тюрьме Силиври, 2 мая дал показания прокуратуре Анкары по видеозвонку.

В ходе допроса Имамоглу были заданы вопросы о показаниях секретного свидетеля. Политик заявил следующее:

«Так называемые свидетели, которые на деле таковыми не являются, — это одни и те же три-пять имен, которые каждый раз появляются в новых делах. Их задача — фабриковать новые клеветнические обвинения против меня или моей партии. Если они так незаменимы, пусть их всех отправят на расследование в Стамбуле.

Не удивлюсь, если их показания уже готовы и, возможно, даже даны. Настоящий вопрос в следующем: вместо того чтобы выяснить, кто заставляет этих людей заучивать эти абсурдные заявления и какие силы указывают им путь, как можно считать этих лиц «достоверными свидетелями»? С каким пониманием права это согласуется?

Закон — это честь страны. Положить на весы правосудия клевету, сплетни и политические заказы — это нападение не только на отдельных людей, но и непосредственно на волю народа и нашу демократию. Попытка сделать судебную систему участником этих абсурдных и безнравственных сценариев — это не только юридический упадок, но и открытое предательство чувства справедливости народа. Этот процесс, который заставляет наш народ платить огромную цену, делает соучастниками преступления тех, кто превращает закон в дубинку политики, и тех, кто молча наблюдает за этим», - сказал Имамоглу.

Только в Азербайджане: cудья вынесла себе вердикт
Только в Азербайджане: cудья вынесла себе вердикт
13:01 3721
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии? по горячим следам; все еще актуально
4 мая 2025, 22:59 7050
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна российским шпионом
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна российским шпионом
13:55 1324
Симонян обвинил «северного соседа» в гибридной войне
Симонян обвинил «северного соседа» в гибридной войне
13:27 1804
Мэр Стамбула высмеял свидетелей обвинения
Мэр Стамбула высмеял свидетелей обвинения
13:19 1910
Мэр Анкары призвал народ
Мэр Анкары призвал народ
12:03 3793
Если Трамп устанет от Путина…
Если Трамп устанет от Путина… главная тема; все еще актуально
4 мая 2025, 22:31 4737
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
12:45 911
Украина пробивает российскую границу: идут жестокие бои
Украина пробивает российскую границу: идут жестокие бои обновлено 14:10
14:10 4468
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
12:37 1421
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
12:28 2049

ЭТО ВАЖНО

Только в Азербайджане: cудья вынесла себе вердикт
Только в Азербайджане: cудья вынесла себе вердикт
13:01 3721
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии?
«Агент Путина» и друг Трампа станет президентом Румынии? по горячим следам; все еще актуально
4 мая 2025, 22:59 7050
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна российским шпионом
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна российским шпионом
13:55 1324
Симонян обвинил «северного соседа» в гибридной войне
Симонян обвинил «северного соседа» в гибридной войне
13:27 1804
Мэр Стамбула высмеял свидетелей обвинения
Мэр Стамбула высмеял свидетелей обвинения
13:19 1910
Мэр Анкары призвал народ
Мэр Анкары призвал народ
12:03 3793
Если Трамп устанет от Путина…
Если Трамп устанет от Путина… главная тема; все еще актуально
4 мая 2025, 22:31 4737
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
Международное мероприятие «Азербайджанский фармпром: вчера, сегодня, завтра» в Баку
12:45 911
Украина пробивает российскую границу: идут жестокие бои
Украина пробивает российскую границу: идут жестокие бои обновлено 14:10
14:10 4468
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
Трамп сделал комплимент президенту Мексики и предложил отправить войска
12:37 1421
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
Посол рассказал, как Бразилия финансирует вторжение России в Украину
12:28 2049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться