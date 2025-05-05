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Симонян обвинил «северного соседа» в гибридной войне

13:27 1805

Председатель парламента Армении Ален Симонян сделал противоречивое заявление в контексте армяно-российских отношений.

На брифинге 5 мая, говоря о внутриполитической ситуации и рейтинге правящей партии «Гражданский договор», Симонян заявил, что «тратятся большие деньги извне». «От северного соседа», - заметил спикер, согласившись с подсказкой журналистов – да, России.

По его словам, против Армении ведется гибридная война, она периодически активизируется, в ней задействованы некие российские эксперты с армянскими фамилиями, пытаются «менять власть», анонсировать митинги и так далее.

Симонян выразил уверенность, что эти попытки активизируются к выборам 2026 года и будут иметь обратный эффект, а рейтинг правящей партии удвоится. В целом он не счел вероятным угрозу госпереворота, отметив, что подобные попытки предпринимались с 2020 года.

Возвращаясь к причинам гибридной войны, спикер заявил, что не всем нравится самостоятельность Армении. «По их мнению, Армения всегда должна быть зависима от какого-то центра, иметь старшего брата и думать, что без большого брата или сверхдержавы ее съедят, а своим существованием она обязана ему»,- пояснил Симонян.

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