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Депутата Милли Меджлиса задержали в московском аэропорту. Баку ждет от России разъяснений

В Баку возвращаются дожди

13:29 1504

Завтра, 6 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно облачно. В ночь с 5 на 6 мая и утром в некоторых частях полуострова ожидаются переменные дожди, местами – проливные, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью будет 14-17° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 60-65%.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди и грозы, местами возможны интенсивные ливни и град. В высокогорных районах не исключен мокрый снег. Кое-где возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 7-10 ° тепла.

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