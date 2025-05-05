Иран принял «сигнал» Нетаньяху

Иран решительно и «всеми силами» ответит на «любую агрессию» со стороны Израиля.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя угрозы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана за якобы участие в обстреле аэропорта Бен-Гурион йеменским движением «Ансар Аллах».

«Мы обязательно всеми силами ответим на любую агрессию самым решительным образом. Не сомневайтесь в этом», - подчеркнул Багаи во время пресс-конференции.

По его словам, Тегерану будет не важно, откуда он подвергнется нападению, ответ последует в любом направлении.

В воскресенье премьер Израиля заявил, что за действиями хуситов из движения «Ансар Аллах» стоит Иран, и заверил, что Израиль «передаст четкий сигнал» и Тегерану. Утром 4 мая пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные зафиксировали запуск одной ракеты в направлении израильской территории, были предприняты попытки перехвата. Позже израильская армия проинформировала, что обломки ракеты упали в районе аэропорта Бен-Гурион.