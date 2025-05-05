Анар Алиев принял представителя ВОЗ

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал о реформах, проведенных в последние годы в Азербайджане в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации. Была отмечена значимость новых критериев, внедренных в июле 2022 года на основе передового международного опыта в области оценки инвалидности. Подчеркнуты важные шаги, предпринятые в сотрудничестве с ВОЗ по укреплению системы обеспечения средствами реабилитации. Отмечено, что за счет государственного бюджета перечень предоставляемых реабилитационных средств в последние годы существенно расширен, включены новые наименования и внесены изменения.

Были представлены достижения в деле расширения сети учреждений восстановительного лечения в стране и модернизации их инфраструктуры в соответствии с современными требованиями. Отмечено внедрение цифровых решений в области инвалидности и реабилитации, создание и ввод в эксплуатацию информационной системы по применению индивидуальной программы реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью, а также регистра таких лиц.

Подчеркнута важность устойчивого сотрудничества с ВОЗ в процессе проводимых реформ в указанных сферах. Ханде Харманджи выразила удовлетворение успешным продолжением плодотворных рабочих отношений. На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между министерством и ВОЗ.