Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна российским шпионом

Позже Симонян уточнил, что фактами не располагает, а сказанное – исключительно политическое заявление.

По его словам, поводом для подобных слов стало то обстоятельство, что в словах и действиях Кочаряна прослеживается отстаивание российских интересов и «предоставление услуг».

«Это моя политическая оценка», - повторил Симонян. Развивая мысль, спикер заявил, что, когда чьи-то заявления полностью совпадают с заявлениями российской стороны, и заявления членов фракции тоже - можно делать вывод.

Еще одним доводом в пользу своего мнения Симонян считает то, что поддерживаемый Кочаряном новый мэр Гюмри Вардан Гукасян высказался за вхождение Армении в союзное государство России и Беларуси.

Спикер также заявил, что, если парламентские выборы в Армении пройдут на этой неделе, правящая партия «Гражданский договор» наберет более 50% голосов.

«Сегодняшние опросы показывают, что правящая партия на первом месте и пользуется поддержкой населения больше всех. Уверен, что если выборы пройдут в эту пятницу, то «Гражданский договор» победит, набрав 50% +», – подчеркнул Симонян.