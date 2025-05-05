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Bakcell удостоена награды «Самый успешный ребрендинг»

14:03 291

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, была удостоена награды в номинации «Самый успешный ребрендинг» в рамках Международного фестиваля креативности и эффективности Baku Flames. В этой категории оценивается способность выстроить последовательную и прочную связь между стратегическим позиционированием бренда и его визуальной подачей. Bakcell успешно продемонстрировала свой инновационный подход и стратегию развития через новую айдентику бренда.

Стратегические и визуальные обновления, реализованные в рамках ребрендинга Bakcell в 2024 году, сыграли ключевую роль в получении этой награды. Напомним, что новый логотип компании — это объединение пяти динамичных фигур в форме звезды, символизирующее философию Bakcell по объединению людей, пространств и ценностей, а также стремительное движение к цифровому будущему.

Отметим, что 2–3 мая в Азербайджане прошел Международный фестиваль креативности и эффективности Baku Flames, направленный на поддержку развития креативной индустрии. Мероприятие объединило местных и иностранных специалистов, а также руководителей в сфере маркетинга.

О компании Bakcell

Bakcell - первый и крупнейший частный оператор телекоммуникаций в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Благодаря решениям на базе искусственного интеллекта Bakcell вносит значимый вклад в устойчивое развитие Азербайджана и остается одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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