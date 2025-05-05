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Путина ждет «напряженная неделя»

14:05 982

Президент РФ Владимир Путин готовится к «напряженному» графику предстоящих международных встреч в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Предстоит напряженная рабочая неделя, особенно вторая половина этой недели. Сегодня и завтра президент готовится к этим напряженным дням», - сказал Песков.

По его словам, у Путина будет «очень много двусторонних встреч - официальные визиты, непосредственно День Победы со всеми протокольными мероприятиями, большое количество гостей».

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