В Кремле заговорили о необходимости встречи Путина и Трампа

При этом он отметил, что в графике Путина нет поездки в Саудовскую Аравию в мае.

В Кремле считают, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима.

«Нет в графике такой поездки. Но такая встреча явно на слуху, мы считаем ее необходимой», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах с Дональдом Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию в мае.

Пресс-секретарь президента отметил, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо подготовить. «Это требует усилий на разных уровнях, требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном», — сказал он.