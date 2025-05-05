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В Кремле заговорили о необходимости встречи Путина и Трампа

14:12 751

В Кремле считают, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что в графике Путина нет поездки в Саудовскую Аравию в мае.

«Нет в графике такой поездки. Но такая встреча явно на слуху, мы считаем ее необходимой», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах с Дональдом Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию в мае.

Пресс-секретарь президента отметил, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо подготовить. «Это требует усилий на разных уровнях, требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном», — сказал он.

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