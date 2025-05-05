Пакистан успешно испытал ракету Fatah

Пакистан осуществил успешный учебный пуск ракеты класса «земля-земля» серии Fatah с дальностью полета 120 километров. Об этом сообщает Dawn в понедельник, 5 мая.

«Цель запуска - обеспечить боеспособность войск и проверить основные технические параметры оружия, в том числе передовую систему навигации ракеты и ее повышенную точность», - говорится в сообщении со ссылкой на армию Пакистана.

За запуском наблюдали высокопоставленные армейские офицеры, ученые, инженеры.

Ранее сообщалось, что Пакистан осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali. Дальность ее полета составила 450 километров. Испытания ракет проходят на фоне резкого ухудшения отношений между Пакистаном и Индией из-за теракта в городе Пахалгаме, когда группа боевиков убила 26 человек. Индия обвинила Пакистан в нападении, но Исламабад отверг эти обвинения. Тем временем на границе между двумя ядерными государствами периодически происходят перестрелки.