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Инфляция в Турции замедлилась больше, чем ожидалось

15:05 110

Темпы роста потребительских цен в Турции в апреле замедлились до минимальных с декабря 2021 года 37,86% в годовом выражении по сравнению с 38,1% в марте, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Ослабление инфляции отмечено по итогам 11-го месяца подряд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что апрельская инфляция составит 38%.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце замедлился до 36,09% с мартовских 37,12%. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей также замедлилась до минимума с декабря 2021 года - 37,12% (37,42% в марте).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Турции в апреле выросли на 3% (2,6% в марте). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,1%.

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