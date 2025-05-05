В президента Кении бросили ботинок

Во время публичного выступления президента Кении Уильяма Руто, посвященного экономической ситуации в стране и росту стоимости жизни, в него бросили ботинок.

Глава государства среагировал быстро — отразил бросок и не пострадал. Инцидент произошел на фоне растущего общественного недовольства, сообщает Reuters. Полиция задержала троих человек, причастных к происшествию.