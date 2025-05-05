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В президента Кении бросили ботинок

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15:08 1061

Во время публичного выступления президента Кении Уильяма Руто, посвященного экономической ситуации в стране и росту стоимости жизни, в него бросили ботинок.

Глава государства среагировал быстро — отразил бросок и не пострадал. Инцидент произошел на фоне растущего общественного недовольства, сообщает Reuters. Полиция задержала троих человек, причастных к происшествию.

В 2024 году в Кении вспыхнули массовые протесты из-за коррупции в политике и планов властей повысить налоги. В столкновениях с полицией погибли более 40 человек.

После давления со стороны общества Руто отказался от повышения налогов, отправил в отставку ряд министров и пригласил в правительство оппозицию. Однако, как подчеркивает агентство, уровень недовольства в стране остается высоким.

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