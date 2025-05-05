Палестинцы собирались ударить по Израилю, но израильтяне оказались быстрее

ЦАХАЛ уничтожил комплекс заряженных и готовых к запуску пусковых установок, принадлежащих террористической организации ХАМАС, которые были нацелены на территорию Израиля.

Вчера ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заряженные и готовые к запуску пусковые установки террористической организации ХАМАС в районе Хан-Юнеса, которые были нацелены на территорию Израиля.

В результате атаки были зафиксированы взрывы, указывающие на наличие нескольких ракет, готовых к запуску в сторону Государства Израиль.

ЦАХАЛ продолжит действовать решительно против всех террористических организаций в секторе Газа.