Брюссель требует объяснений от Тегерана

В своем заявлении она отметила, что подчеркнула важность дипломатического подхода в решении вопросов, связанных с ядерной сферой, а также значение деэскалации напряженности в регионе.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас впервые с момента своего назначения 1 декабря прошлого года провела беседу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Главной темой обсуждения стала ядерная программа Тегерана.

Кроме того, Кая Каллас призвала Иран прекратить оказываемую России военную поддержку. Она также выразила обеспокоенность в связи с задержаниями граждан стран ЕС в Иране по обвинениям в шпионаже. По ее словам, дальнейшие отношения между Брюсселем и Тегераном будут зависеть от прогресса по этим направлениям.

Ранее ключевыми фигурами от ЕС в переговорах с Ираном по ядерной программе выступали Хавьер Солана (1999–2009) и Федерика Могерини (2014–2019), которые играли роль посредников в диалоге между Тегераном и Западом.