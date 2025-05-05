Полицейских расстреляли в Махачкале

В Махачкале совершено нападение на наряд ДПС, по предварительной информации, погибли трое полицейских, сообщает МВД Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Махачкале после инцидента с перестрелкой.

«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», - написал Меликов.

Двое напавших на патруль ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов.