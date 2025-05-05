Полицейских расстреляли в Махачкале

В Махачкале совершено нападение на наряд ДПС, по предварительной информации, погибли трое полицейских, сообщает МВД Дагестана.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Махачкале после инцидента с перестрелкой.
«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», - написал Меликов.
Двое напавших на патруль ДПС в Махачкале ликвидированы, сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов.
May 5, 2025
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В Махачкале неизвестные открыли стрельбу в сотрудников полиции, сообщают российские СМИ.
Несколько человек увезли в больницу. «Погибли трое сотрудников ГИБДД», — сообщило РИА Дагестан.
Объявлен план «Перехват», личности подозреваемых не установлены. Нападавшие скрылись с места на угнанном служебном автомобиле.
Baza пишет о двух погибших полицейских.