Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад…

Посол Азербайджана в Великобритании и Ирландии Элин Сулейманов ответил лорду Алтону, который периодически выступает с проармянскими заявлениями. На сей раз лорд выступил в защиту находящегося под арестом в Баку армянского олигарха Рубена Варданяна, провозгласив одного из лидеров криминально-сепаратистского движения «политическим заключенным». Э.Сулейманов ответил лорду на страницах The Telegraph. В своей статье дипломат отмечает, что после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации в 2020 году в регионе произошли драматические изменения. По большей части трансформация Южного Кавказа была направлена на установление прочного мира и углубление взаимосвязей. Как подчеркивает Сулейманов, Азербайджан активно выступал за региональное сотрудничество и энергетическую безопасность. Именно азербайджанская сторона вскоре после окончания военных действий выдвинула основные принципы мирного соглашения с Арменией.

«Позвольте мне еще раз подчеркнуть: получив решающее военное преимущество, Азербайджан предложил Армении заключить мирный договор и нормализовать отношения, включая восстановление транспортных и коммуникационных связей. Армения же, напротив, на протяжении последних пяти лет затягивала выполнение собственных письменных обязательств, тормозя мирный процесс. По сути, текст соглашения, окончательно согласованный лишь недавно, основан на тех же условиях, которые Азербайджан предлагал ранее и которые Армения до последнего времени отказывалась принять», — пишет Сулейманов. По его словам, достижение договоренности по окончательному тексту само по себе является важной вехой, поскольку подчеркивает успех прямых переговоров между сторонами без внешнего вмешательства — неэффективность которого была наглядно продемонстрирована недееспособной Минской группой ОБСЕ, которая теперь фактически не существует ни под одним из своих прежних наименований. «Надеемся, что это также отражает растущее понимание в Армении того, что построение мирных и взаимовыгодных отношений с соседями требует ответственного подхода, а не следования ура-патриотическим и идеологическим клише», — отметил азербайджанский дипломат. Посол далее пишет, что Азербайджан искренне стремится к нормализации отношений с Арменией, однако наличие в конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану на данный момент является главным препятствием для достижения мира.