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Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад…

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Отдел информации
16:03 1487

Посол Азербайджана в Великобритании и Ирландии Элин Сулейманов ответил лорду Алтону, который периодически выступает с проармянскими заявлениями. На сей раз лорд выступил в защиту находящегося под арестом в Баку армянского олигарха Рубена Варданяна, провозгласив одного из лидеров криминально-сепаратистского движения «политическим заключенным».

Э.Сулейманов ответил лорду на страницах The Telegraph.

В своей статье дипломат отмечает, что после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации в 2020 году в регионе произошли драматические изменения.

По большей части трансформация Южного Кавказа была направлена на установление прочного мира и углубление взаимосвязей. Как подчеркивает Сулейманов, Азербайджан активно выступал за региональное сотрудничество и энергетическую безопасность. Именно азербайджанская сторона вскоре после окончания военных действий выдвинула основные принципы мирного соглашения с Арменией.

Элин Сулейманов жестко и четко парирует пэру

«Позвольте мне еще раз подчеркнуть: получив решающее военное преимущество, Азербайджан предложил Армении заключить мирный договор и нормализовать отношения, включая восстановление транспортных и коммуникационных связей. Армения же, напротив, на протяжении последних пяти лет затягивала выполнение собственных письменных обязательств, тормозя мирный процесс. По сути, текст соглашения, окончательно согласованный лишь недавно, основан на тех же условиях, которые Азербайджан предлагал ранее и которые Армения до последнего времени отказывалась принять», — пишет Сулейманов.

По его словам, достижение договоренности по окончательному тексту само по себе является важной вехой, поскольку подчеркивает успех прямых переговоров между сторонами без внешнего вмешательства — неэффективность которого была наглядно продемонстрирована недееспособной Минской группой ОБСЕ, которая теперь фактически не существует ни под одним из своих прежних наименований.

«Надеемся, что это также отражает растущее понимание в Армении того, что построение мирных и взаимовыгодных отношений с соседями требует ответственного подхода, а не следования ура-патриотическим и идеологическим клише», — отметил азербайджанский дипломат.

Посол далее пишет, что Азербайджан искренне стремится к нормализации отношений с Арменией, однако наличие в конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану на данный момент является главным препятствием для достижения мира.

Лорд пошел на Азербайджан «за Варданяна!»

«Кстати, активные армянские политические силы, выступающие против любого мира с Азербайджаном, продолжают выдвигать территориальные претензии на наши международно признанные земли и используют собственную конституцию в качестве оправдания. К счастью, даже самые ярые армянские националисты, похоже, наконец осознают, что эта узкая, этнически мотивированная политическая повестка была коренной причиной затяжного конфликта и, следовательно, основным препятствием на пути развития их страны. Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что освобождение Азербайджаном своих территорий дало Армении возможность сосредоточиться на собственном суверенитете, а также обеспечило большее пространство для маневра во внешней политике», — пишет Элин Сулейманов.

Посол добавляет, что армянские политические группы за рубежом не желают примириться с существующей реальностью и продолжают атаки на Азербайджан. В их идеологической повестке Армения не цель, а инструмент.

Дипломат отмечает, что они не одиноки в своем стремлении сохранить значимость любой ценой: ряд западных политиков, судя по всему, также не хочет признавать какие-либо позитивные сдвиги.

«Возьмем, к примеру, лорда Алтона (Дэвид Алтон), британского пэра, который тратит тревожное количество времени на нападки на Азербайджан и отрицает любой прогресс в достижении мира. В своем последнем выступлении, не называя его имени, он фактически говорит от имени некоего Рубена Варданяна — этнического армянского олигарха, незаконно проникшего на территорию Азербайджана из Москвы, чтобы действовать как лидер сепаратистов. Лорд Алтон удобно умалчивает о том, что Варданян был внесен в санкционные списки Украины за поддержку войны и что он открыто руководил актами насилия против Азербайджана», — пишет Элин Сулейманов.

Посол отмечает, что, не опираясь ни на одну правовую экспертизу, лорд Алтон называет Варданяна и других, проходящих по делу вместе с ним, «несправедливо заключенными под стражу».

Сулейманов напоминает, что Дэвид Алтон в своих выступлениях регулярно ссылается на клише о том, что Армения является «первым христианским государством в мире».

«Даже если оставить в стороне сомнительную фактическую основу такого утверждения: кто в здравом уме станет оправдывать поддержку незаконных действий государства в наши дни на основании религиозного выбора, сделанного страной, существовавшей на той же территории в IV веке нашей эры? Мы что, судим о современной Великобритании по поступкам римлян в Лондиниуме 1800 лет назад? Конечно же, нет. Это было бы абсурдно», — подчеркивает дипломат.

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